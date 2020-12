Diretora do SEF demitiu-se, anuncia Governo

O Ministério da Administração Interna anunciou que Cristina Gatões, diretora do SEF, se demitiu. "É neste novo quadro institucional que a Diretora Nacional do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, Cristina Isabel Gatões Batista, cessa funções a seu pedido e com efeitos imediatos", lê-se num comunicado acerca de uma nova redefinição de competências.O processo de reestruturação do SEF, que agora se inicia, vai ser coordenado pelos Diretores Nacionais Adjuntos José Luís do Rosário Barão – que assume a função de Diretor em regime de suplência – e Fernando Parreiral da Silva, indica a nota de imprensa.O Ministério vai "iniciar de imediato um trabalho conjunto entre as Forças e Serviços de Segurança para redefinir o exercício das funções policiais relativas à gestão de fronteiras e ao combate às redes de tráfico humano", lê-se na nota.Em 30 de setembro, o Ministério Público acusou três inspetores do SEF do homicídio qualificado de Ihor Homenyuk , um cidadão ucraniano que morreu dentro das instalações do SEF no aeroporto de Lisboa.