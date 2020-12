Os cidadãos estrangeiros que fiquem alojados nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) no aeroporto de Lisboa vão ter direito a um botão de pânico nos seus quartos.





A medida, inédita, faz parte do novo regulamento do Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT), avança o Diário de Notícias , e surge após a morte, a 12 de março, do ucraniano Ihor Homeniuk, que o Ministério Público (MP) atribui a três inspetores do SEF. IGAI responsabilizou a "ação e omissão" de mais nove inspetores. O julgamento tem início no próximo dia 20 de janeiro de 2021."Por forma à salvaguarda do cidadão instalado, os quartos individuais encontram-se apetrechados com botão de pânico que sempre que ativado", refere o regulamento assinado pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita a 31 de julho, "obriga ao seu registo em relatório, com indicação de hora e motivo que determinou a sua ativação e comunicação da mesma ao responsável pelo EECIT".