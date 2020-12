A próxima terça-feira será a segunda vez que Eduardo Cabrita dará explicações ao Parlamento sobre a morte do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk, no Centro de Instalação Temporária (CIT) do Aeroporto de Lisboa em março. A primeira foi a 8 de abril e na altura o ministro da Administração Interna deixou uma promessa aos deputados preocupados com o uso da força pelos inspetores do SEF: "Partilho da vossa indignação e da vossa angústia. Não deixarei de fazer tudo para que algo similar jamais se volte a repetir".A promessa cumpriu-se através da "abertura de um inquérito pela Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI)", da "abertura de processos disciplinares ao Diretor e Subdiretor de Fronteiras de Lisboa - cujas comissões de serviço foram cessadas no próprio dia - bem como a todos os envolvidos nos factos relativos ao falecimento de um cidadão estrangeiro naquelas instalações" e do "encerramento do Espaço Equiparado a centro de Instalação Temporária (EECIT) para reestruturação e introdução de alterações significativas", como explica o gabinete de Cabrita numa nota emitida esta quinta-feira.Mas nem as explicações dadas nem as medidas tomadas foram suficientes para nenhuma das bancadas parlamentares. A começar pelo próprio PS, com a deputada e líder parlamentar Ana Catarina Mendes a reiterar esta semana a necessidade de ouvir o ministro.A primeira das dúvidas que agora paira na cabeça dos deputados e a que o ministro Eduardo Cabrita terá de responder prende-se com a demora na demissão da diretora nacional do SEF, Cristina Gatões, que em novembro admitiu em entrevista ao DN que Ihor Homenyuk foi vítima de "uma situação de tortura evidente" e só esta semana saiu do cargo.Mas há mais: Cabrita terá de explicar por que é que o Governo não tomou a iniciativa de contactar a família Homenyuk – como acusa a viúva da vítima – e de que forma será posta em prática a prometida reformulação do SEF cuja medida mais emblemática até agora conhecida foi a instalação de um botão de pânico na sala onde estão os requerentes de asilo sem que tenha ficado claro quem responderá a esse alarme e por que motivo não está assegurado o acompanhamento destes cidadãos por tradutores e advogados.António Filipe, deputado do PCP, explica à SÁBADO que será preciso que Eduardo Cabrita explique ao Parlamento os termos em que pretende mudar o funcionamento do SEF e os seus mecanismos de controlo interno e externo para evitar que se repitam casos como os de Ihor Homenyuk."Foi anunciada uma remodelação profunda no SEF. Queremos saber que remodelação é essa, o que é que isso implica e que mecanismo de escrutínio da atuação do SEF haverá. Desde logo mecanismos internos, de procedimentos , mas além disso que intervenção se prevê do CPR (Conselho Português para os Refugiados) ou da Ordem dos Advogados no acompanhamento dos requerentes de asilo, bem como saber que acompanhamento está previsto quer da IGAI quer da Provedoria de Justiça, que tem responsabilidades em matéria de prevenção da tortura".António Filipe entende que a diretora nacional do SEF devia ter-se demitido mais cedo. "A diretora colocou-se numa posição insustentável. Temos de concluir que a demissão foi tardia", nota o parlamentar, recordando que o PCP não costuma pedir a demissão de ministros e que também não o fará neste caso. "Não temos por hábito colocar a questão nesses termos", vinca, insistindo que mais importante será perceber as políticas que estão a ser adotadas.O BE não põe de parte pedir a cabeça de Cabrita, mas José Manuel Pureza quer primeiro ouvir o que ministro tem para dizer aos deputados. O que vamos fazer é olhar para as declarações que o ministro da Administração Interna fizer na comissão . Em função disso avaliaremos", diz à SÁBADO o deputado bloquista, sem deixar de notar a difícil situação política em que está Eduardo Cabrita."É evidente que esta situação, que mereceu ontem da deputada Ana Catarina Mendes um reparo extremamente significativo, mostra como a situação política do ministro está fragilizada", admite Pureza.Ana Catarina Mendes, que no seu espaço de comentário na TVI tinha feito duras críticas à gestão do dossiê, atacando mesmo um comunicado emitido pelo MAI sobre o caso, esta quinta-feira à TSF recusou que estivesse em causa a demissão do ministro, sem contudo fazer uma defesa veemente do governante. "O ministro fez o que tinha ao seu alcance", limitou-se a dizer.Quando questionada sobre se Cabrita tem condições para se manter no cargo, a resposta de Ana Catarina Mendes foi um simples: " Tem". Seguido de um silêncio.A líder parlamentar do PS frisou a importância da audição ao ministro. "Esta audição trará informações adicionais ao que já sabemos", considerou, lembrando que da parte de Cabrita já foi feito um relatório do IGAI que deu origem a 12 processos disciplinares e que "foi remetido ao Ministério Público" pelo MAI. Mas mostrou vontade de saber mais sobre as políticas que estão a ser seguidas."Que reestruturação é esta? O que é que vai acontecer no SEF?", perguntou aos microfones da TSF antecipando aquela que será seguramente uma das questões colocadas por todos os partidos na próxima terça-feira.Presume-se que o PS queira também saber se o Governo falou ou não com a viúva, uma vez que à TSF Ana Catarina Mendes disse não saber "se houve contactos ou não com a família", apesar das notícias que saíram sobre isso citando a própria e o seu advogado."Do que sei houve contactos ao nível diplomático, não vou comentar uma coisa que desconheço", limitou-se a responder a socialista, perante a insistência do jornalista.Duarte Marques, do PSD, é que não vai deixar passar hipótese de pedir a demissão do ministro. "A responsabilidade política tem de ser assumida", entende o social-democrata, que lembrou também na TSF que este ministro "este ministro foi apanhado a ocultar ou a mentir no Parlamento" e que isso aconteceu "em vários momentos".