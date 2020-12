Nove meses depois, Cabrita enviou carta à viúva de Ihor Homeniuk

Nove meses depois da morte de Ihor Homeniuk, a 12 de março deste ano às mãos de inspetores do SEF no Aeroporto de Lisboa, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, entregou à embaixadora da Ucrânia em Portugal uma carta destinada à viúva, Oksana Homeniuk. Na mesma foi transmitida a decisão do Governo assumir, "em nome do Estado português", o pagamento de uma indemnização a Oksana e aos dois filhos menores pela morte do seu marido "em instalações públicas".

Em esclarecimento, o Ministério da Administração Interna tutelado por Cabrita indicou que recebeu esta sexta-feira a embaixadora da Ucrânia em Portugal, Inna Ohnivets, "para lhe dar nota das decisões tomadas pelo Governo relativas à morte do cidadão Ihor Homeniuk, em março, nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras no aeroporto de Lisboa".

A intenção do Governo atribuir uma indemnização à família do cidadão ucraniano morto no Centro de Instalação Temporária do Aeroporto de Lisboa a 12 de março de 2020 já tinha sido anunciada esta quinta-feira. O valor da indemnização à família será agora determinado pela Provedoria de Justiça.

Na mesma nota, Cabrita indica ainda as diligências em curso para o apuramento das causas da morte de Ihor Homeniuk. Três inspetores do SEF estão em prisão domiciliária, acusados de homicídio, enquanto que uma inspeção da IGAI (Inspeção-Geral da Administração Interna) determinou a abertura de processos disciplinares a 12 inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras.