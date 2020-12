MAI afasta demissão devido a morte de Ihor Homenyuk

Um dia depois da demissão de Cristina Gatões da liderança do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) , o ministro da Administração Interna defende-se: garante ter condenado a morte do cidadão ucraniano Ihor Homenyuk "desde a primeira hora" e que foram tomadas várias decisões. Porém, no comunicado nao surge menção de apoio à viúva, que esta quarta-feira revelou em entrevista à SIC ter pago a transladação do corpo de Portugal para a Ucrânia (€2.200) e ainda não ter contado aos filhos como é que o pai morreu.Em comunicado do Ministério enviado às redações, é indicado que o Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT) do Aeroporto de Lisboa foi encerrado e reaberto em agosto, "com um novo modelo de acolhimento". "Foi visitado pela Provedoria de Justiça e pela Inspeção Geral da Administração Interna, que aprovaram as soluções adotadas", adianta o comunicado. "O MAI decidiu que o espaço passa a acolher apenas os cidadãos estrangeiros com recusa de entrada em Portugal, deixando de alojar requerentes de asilo.""O novo regulamento do EECIT visa assegurar o escrupuloso cumprimento dos instrumentos internacionais relevantes, em particular da Convenção Europeia dos Direitos do Homem e da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem. Tem ainda em conta toda a legislação nacional, garantindo a satisfação de necessidades básicas, nomeadamente saúde, incluindo a saúde mental, apoio legal, a higiene, a alimentação e o apoio social, no estrito cumprimento dos mais elevados padrões de respeito pelos direitos e dignidade humana", indica a nota.É conforme esse regulamento que foram instalados botões de pânico nos 18 alojamentos das instalações do SEF no aeroporto de Lisboa , o que gerou polémica.Eduardo Cabrita recorda a abertura de um inquérito por parte da Inspeção Geral da Administração Interna (IGAI) em março e a "abertura de processos disciplinares ao Diretor e Subdiretor de Fronteiras de Lisboa - cujas comissões de serviço foram cessadas no próprio dia - bem como a todos os envolvidos nos factos relativos ao falecimento de um cidadão estrangeiro" no Espaço Equiparado a Centro de Instalação Temporária (EECIT) do Aeroporto de Lisboa."O inquérito da IGAI concluiu pela instauração de 12 processos disciplinares a inspetores do SEF e foi remetido ao Ministério Público por despacho, de 7 de outubro, do Ministro da Administração Interna", recorda a nota de imprensa.Os procedimentos internos do SEF também estão a ser alvo de auditoria da IGAI desde outubro, com vista à "sua avaliação e correção"."Por outro lado, foi assinado, a 4 de novembro, um protocolo entre o Ministério da Administração Interna, o Ministério da Justiça e a Ordem dos Advogados, que garante a assistência jurídica do Estado a cidadãos estrangeiros a quem seja recusada a entrada em território nacional nos aeroportos de Lisboa, Porto, Faro, Funchal e Ponta Delgada, assegurando a estes cidadãos o pleno acesso ao Direito e aos Tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente protegidos. Mantém-se também a colaboração com a ONG Médicos do Mundo, para avaliação do estado de saúde dos cidadãos", indica o comunicado. "O Ministro da Administração Interna reitera o seu total empenho no apuramento de toda a verdade e das consequentes responsabilidades criminais e disciplinares relativamente aos graves factos ocorridos no EECIT."Vários inspetores do SEF foram acusados de envolvimento na morte de um cidadão ucraniano em instalações do SEF no aeroporto de Lisboa, a quem agrediram violentamente.