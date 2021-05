Direito ao esquecimento para quem teve cancro aprovado na generalidade

O PS e o PAN levaram esta sexta-feira dois projetos de lei sobre o direito ao esquecimento para pessoas que venceram doenças oncológicas. O objetivo é eliminar a discriminação de quem tem uma doença no historial clínico na hora de fazer um seguro de vida ou um crédito para comprar casa. O texto do PS foi aprovado na generalidade, mas o do PAN ficou pelo caminho.

O que está em causa?

Os deputados da Assembleia da República discutiram esta sexta-feira o direito ao esquecimento no acesso a créditos de habitação e a seguros de vida para pessoas que venceram doenças oncológicas. Foram votados na generalidade dois projetos de lei - um do PS e outro do PAN - mas apenas do texto do PS seguiu para a comissão de especialidade, uma vez que o do PAN foi rejeitado. Nunca houve nenhuma iniciativa, em qualquer legislatura, sobre esta matéria.

Os dois partidos em questão sustentaram que é muito difícil, por vezes impossível, alguém que tenha no seu historial clínico doenças como o cancro conseguir fazer um seguro de vida. Com efeito, um empréstimo para comprar casa pode também ser travado pelas doenças do passado, uma vez que para obter um crédito habitação é obrigatório ter um seguro de vida. O que acontece é que, mesmo autorizado e tratando-se de uma pessoa que tenha vencido a doença há anos, o valor do seguro é demasiado elevado. Apesar de a ciência afirmar a cura de um doente, este permanece vinculado à doença para o resto da vida.