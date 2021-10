Direito ao esquecimento. Cancro impediu Célia de comprar casa, mas a lei vai mudar esta sexta-feira

O Parlamento vota esta sexta-feira a aprovação da lei do direito ao esquecimento em caso de crédito à habitação e seguro de vida. Esta mudança assegura o fim da discriminação de doentes curados de cancro, VIH/Sida, diabetes e hepatite C.

Há seis anos, Célia Santos decidiu comprar uma casa. Escolheu e assinou um contrato de promessa compra e venda. A partir daí tinha então quatro semanas para apresentar um crédito aprovado. Foi ao banco e o seguro de vida, obrigatório em caso de crédito à habitação, foi recusado. Não percebeu a razão pela qual a seguradora do banco tinha dado luz vermelha e procurou outra seguradora.



Procurou e falou com mais de dez seguradoras. Nenhuma aprovava o seguro de vida. "Ou então o valor do prémio era muito alto", explicou Célia. E foi nesse momento, aos 28 anos, que percebeu que o tumor diagnosticado quando tinha 17 anos era o motivo pelo qual nenhuma seguradora a queria como cliente. E, consequentemente, não poderia ter um crédito à habitação.

A história de Célia multiplica-se e, por serem tantos os casos de discriminação em caso de seguro de vida e de crédito à habitação dos sobreviventes de doenças como o cancro, o assunto chegou este ano ao Parlamento. A lei do direito ao esquecimento foi aprovada na especialidade da Comissão de Orçamento e Finanças na quarta-feira e esta sexta-feira tem lugar a votação final global.