Dia 34, guerra das máscaras e os mafiosos libertados

Agora que caminhamos para o desconfinamento gradual, mas não para o fim da emergência sanitária, convém lembrar uma ou outra coisa elementar. A falta de equipamento básico de protecção, desde logo as máscaras, tem tido várias manifestações concretas ao longo desta crise pandémica. Há faltas nos hospitais, nos lares, ainda nas farmácias. E há preços que permanecem absurdamente altos.

Numa altura em que se pensa em ir levantando progressivamente o estado de emergência será decisivo preencher dois critérios importantes: um preço acessível aos portugueses e às empresas; quantidades que permitam a distribuição generalizada por todos quantos vão trabalhar ou sair apenas sair à rua. Isto no campo da necessidade. Porque no campo da decência nem seria necessário tanto para acabar com o que descobrimos há dias. Bastava o bom senso e um pouco de respeito pela dignidade dos mais velhos.

Utilizando os mecanismos do estado de emergência, o Estado desviou máscaras compradas e pagas pela misericórdias (revista Sábado desta semana) que se destinavam aos lares, sobretudo aos de zonas mais desprotegidas do interior e do Alentejo, para encaminhar para os hospitais.

Num esforço agregador e não disruptivo até se pode entender a ideia, mas não deixa de ser uma opção ignóbil. Desde logo pelo que evidencia de improvisação numa matéria que não a aconselha. Por outro lado porque, friamente, não deixa de quase colocar uma escolha entre quem cuidamos e quem abandonamos à sua sorte. O que é realmente ignóbil.





Mafiosos à solta

A Itália não pára de nos surpreender. Agora, uma circular quase anónima dos serviços prisionais italianos aplicada por alguns juízes de execução de penas, desatou a libertar alguns dos mafiosos mais perigosos do país. São mafiosos históricos mas não são peças de museu inertes.

Atendendo a razões de idade avançada e saúde (tem cancro), foi libertado Francesco Bonura, 78 anos, e um dos históricos boss dos corleoneses, ligado a Provenzano e a Nino Rotolo. Bonura, que foi um dos chefes apontados por Tomaso Buscetta, o histórico arrependido da Cosa Nostra, como um dos mais violentos assassinos da mafia siciliana, cumpre uma pena de 23 anos, por associação mafiosa .

A seguir a Bonura saiu Pasquale Zagaria, da Camorra. Na lista de espera, pelos mesmos motivos de idade e de saúde, estão alguns dos mais sanguinários assassinos da história contemporânea de Itália. Da Máfia siciliana, da Camorra napolitana, da Ndrangheta calabresa. Em relação ao grupo criminoso de origem a lei não faz distinções.

Leoluca Bagarella, Pippo Caló, Benedetto Capizzi, Antonino Cinà, Pasquale Condello, Raffaele Cutolo, Carmine Fasciani, Vincenzo Galatolo, Tommaso Inzerillo, Raffaelle Ganci, Salvatore Lo Piccolo, Piddu Madonia, Giuseppe Piromalli, Benedetto Santapaola e Benedetto Spera. São estes alguns dos principais nomes e rostos do terror que atravessou a Itália nos últimos 40 anos. Muitos deles deverão sair nos próximos dias, enquanto a Itália mergulha outra vez numa polémica política, com Salvini a tentar capitalizar com a libertação dos mafiosos e o Governo a tentar salvar a face com uma modificação legislativa que entrega à Procuradoria Anti-Mafia o parecer vinculativo sobre as libertações. Na pressa e na aflição, o Governo emenda um erro com outro: a limitação – provavelmente inconstitucional – do poder dos juízes de penas. Uma embrulhada jurídica e política das antigas.

O caso de Leoluca Bagarella, que comandou o braço militar mafioso e o ataque bombista contra o juiz Giovanni Falcone, é um dos mais graves, a par de Pippo Caló, de 89 anos, conhecido como "O Tesoureiro" da Mafia, que esteve envolvido na morte de Roberto Calvi, o banqueiro do Vaticano, nos crimes da loja maçónica P2, de Licio Gelli e em vários atentados. Um e outro são páginas ambulantes da história da Cosa Nostra e das relações desta com alguns sectores do Estado italiano, expressos em processos como ao que correram contra o ex-primeiro-ministro Giuliano Andreotti.

E o que dizer de Raffael Cutolo, conhecido pelo cognome de "O Professor", pelas suas pretensões intelectuais? Este fundador da Nova Camorra Organizada cumpre, há mais de 30 anos, várias condenações que, na prática, o manteriam na cadeia até morrer. Como aconteceu com Salvatore Riina e Bernardo Provenzano. A guerra que promoveu para reunir sob a sua liderança todos os bandos mafiosos da Campânia foi responsável por mais de 300 homicídios. Agora, está a um passo de ir viver para próximo das suas vítimas.

A primeira vez que fui a Nápoles, nos anos 80, vivia-se a ferro e fogo. A guerra de Cutolo obrigava a um intenso policiamento nas ruas e a cuidados especiais. Em bancos e certo tipo de lojas era obrigatório passar dois e três controlos de metais. E também pelas narinas treinadas de muitos pastores alemães belgas, treinadíssimos para detectar drogas e armas. Era quase tão perigoso estar à janela de casa do que andar na rua, devido às balas perdidas dos tiroteios entre grupos rivais. Libertar Cutolo é o mesmo que meter Jack o Estripador nas ruas. Mas todos eles são uma ofensa sem nome à memória das vítimas e dos seus familiares.