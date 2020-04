Dia 31, hoje a emergência é outra

Hoje a emergência é outra. Não é a de uma espécie de união nacional, outra forma de qualificar o bicho que vai crescendo na política. Não é a de ir alargando o consenso partidário sobre a acção do governo até um ponto que mate a própria política, com o que ela tem de vital para democracia: a lógica adversativa, o valor da opinião e da proposta contrária à minha.

A ideia de que o consenso pode ser esticado até à retoma económica, como disse o primeiro-ministro no Parlamento, tem de ser esmiuçada. Nas letras gordas a meter num possível contrato deve prever-se que isso não integra a concretização de um Bloco Central, seja através da união governativa de PS e PSD, seja num quadro de incidência parlamentar cega e acomodada a uma estratégia de ocupação da máquina do Estado através de uma distribuição de pessoal político dos dois partidos. Isso não é emergência nenhuma, sobretudo se o actual governo for conduzindo o barco de modo seguro por entre os penhascos e vagalhões da pandemia. Sobretudo, também, devemos dispensar o mais possível um consenso partidário alargado ao centro/direita se o único programa político e económico dessa manobra política for a aplicação de um colossal aumento de impostos, como dizia o outro senhor ministro, e de um programa de austeridade, mesmo que exclusivamente à portuguesa e sem os preconceitos ideológicos do norte da Europa em relação ao sul que o programa da troika comportava. Mas hoje a emergência é outra.

Hoje vivemos a emergência de um povo que não pode juntar-se em nenhuma praça. E não pode celebrar em conjunto, com máscara ou sem ela, o dia que nos abriu a porta da vida e da liberdade. Mas vive, mesmo assim, uma verdadeira emergência celebrativa, civicamente em casa, puxando pela liberdade criativa, como se vê nesse rio imenso das redes sociais.

É esse povo que deve ser honrado e homenageado em todos os 25 de Abril da nossa vida. É a esse povo que não se pode dizer que o 25 de Abril não se celebra com máscara, como disse Ferro Rodrigues há dias. Se tiver que ser, por razões sanitárias, porque não!? O que é que isso diminui a vontade, a intensidade, a honra, a estética de celebrar um acto vital da nossa vida colectiva se a razão sanitária for imperativa!? Ou será que Ferro Rodrigues foi atingido por aquele velho vício de alguns sectores políticos que acham que certas normas se aplicam ao povo em geral mas não a eles? Como dizia, de resto, em modos de gozo, aquele seu velho amigo e correligionário de partido, Almeida Santos (já falecido): para os amigos tudo, para os inimigos nada, aos outros aplique-se alei. Foi para acabar com isso que os capitães de Abril ligaram a rádio para ouvir a bela voz de Paulo de Carvalho e depois de Zeca. Ou, como Salgueiro Maia imortalizou, há 46 anos, nesta mesma noite, para "acabar com este estado a que chegámos!"