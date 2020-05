Dia 36, o único primeiro Maio de unidade

Um dos documentos mais notáveis da história contemporânea deste País são as imagens do arquivo da RPT sobre o 1ºde Maio de 1974. O arquivo da RTP é, todo ele, um documento histórico de valia e importância insubstituíveis. Desde logo, pelas imagens do 25 de Abril de 1974 e dessa semana louca que correu até ao Dia do Trabalhador. Lembrei-me dele ao ver as imagens norte-coreanas do 1ºde Maio da CGTP, deste ano, na Alameda.

Ora, num dos últimos dias desta emergência que transita hoje para a calamidade a RTP exibiu o documentário "As Armas e o Povo". Foi no passado dia 25 de Abril. Este documentário, estreado em 1977, em Santarém, tem uma autoria colectiva. Foi realizado e produzido pelo Sindicato dos Trabalhadores da Actividade Cinematográfica e relata os primeiros seis dias do Portugal que emergia da revolução. É uma obra muito importante a vários títulos. Pelo ambiente inebriante de liberdade, pela identificação entre o MFA e o povo que ilustra bem, mas detenho-me aqui num aspecto particular. O primeiro duelo sem armas travado por Mário Soares e Álvaro Cunhal naquele palanque improvisado no Estádio da FNAT (Federação Nacional para Alegria no Trabalho), hoje 1ºde Maio, em Lisboa.





Acabados de chegar do exílio, Soares e Cunhal apresentavam-se juntos perante o povo, imenso, que se espraiava pelo estádio e pelas ruas circundantes. Tinham chegado ali depois de uma caminhada a partir da Alameda e as massas eram a realidade política mais significativa daquele momento. O povo tinha saído à rua em todo o País e assumia, a plenos pulmões, a sua vontade de exigir tudo a que tinha direito. Ao fim de seis dias de gozo da liberdade em toda a sua essência, derrubando interditos de 48 anos, o povo chegava ali, ao Estádio da FNAT, na hora da reivindicação mais ou menos organizada de direitos. Estava tudo a postos para que se percebesse, naquele dia, quem seriam os novos protagonistas da luta política, quando os militares regressassem aos quartéis, o que, como se sabe, demorou muito, com excepções como Salgueiro Maia.

Foi ali, naquele momento, que Soares e Cunhal começaram a desenhar no chão o primeiro conflito entre ambos e os dois partidos. Se o spinolismo tinha sido, até aí, a força mais organizada no plano militar e político, chegava agora o momento histórico do PCP e do PS, enquanto dois grandes partidos de massas. E está tudo nos dois homens. Na postura em palco, nas palavras, nos gestos, nos olhares.

Soares jogou toda a sua extraordinária capacidade política. Todo o seu talento está ali, no discurso, na linguagem corporal, no olhar. Falou para as Forças Armadas, para o povo, atacou Marcelo Caetano e a PIDE, deixou frases insubstituíveis na afirmação do PS como um grande partido, que, tendo uma frágil organização perante a estrutura do PCP, tinha ali o momento-chave de apresentação simbólica e material do que seriam as linhas básicas do seu programa político para aqueles dias. E Soares fez isso como ninguém. Em meia dúzia de linhas.

Com força discursiva e clareza, Soares começou a travar nesse instante a enorme tentação do PCP em apropriar-se do 25 de Abril. Os comunistas estavam colocados como ninguém, dentro do MFA e nas ruas, para meter o 25 de Abril na lapela. Soares atravessou-se à frente: "Camaradas, em 25 de Abril as Forças Armadas destituíram o governo fascista e colonialista de Marcello Caetano. Mas foi hoje, foi aqui que nós destruímos o fascismo". E, como se alguém pudesse não ter percebido, foi ainda mais claro: "Essa vitória não é de ninguém, essa vitória é do povo português".

Ao seu lado, Cunhal olhava com toda a sua frieza para o horizonte. Não para as massas que ali estavam mas para um horizonte colocado acima delas. Aplaudia mecanicamente, sem ponta de emoção ou de qualquer outra evidência de adesão. Pura cortesia formal, ou até menos do que isso. Rígido, inacessível, não estava ali para ouvir aquilo mas para agregar os seus fiéis, deixar-lhes, pela primeira vez, a palavra sagrada. Soares era, claramente, um escolho que Cunhal já prometia remover do seu caminho. Só com o olhar gélido, glaciar, mortal.





Mas Soares, falando de improviso, era verdadeiramente um pistoleiro de classe. Estava ali a mostrar o deu poder de tiro, enfeitando-o com arrebiques de uma diplomacia já totalmente orientada para as eleições que se travariam em Abril de 1975. A sua inteligência e lucidez diziam-lhe que tinha de afirmar a legitimidade política do PS na luta contra o fascismo mas, também, reconhecendo a importância histórica dos comunistas. Tinha de meter Cunhal e o PCP nos seus lugares, evitar que se transformassem numa espécie de latifundiários do 25 de Abril, mas não podia hostilizar a imensa franja de eleitorado que estava entre os comunistas e os socialistas, naquele preciso momento.

Por isso, quando elogia o PCP pela sua histórica e estóica luta contra o fascismo, arranca impressionantes ovações. "Saúdo-vos a todos. Mas vocês permitam-me que me volte para Álvaro Cunhal. E saúde o partido que foi incontestavelmente o partido que teve mais vítimas no fascismo. Nós, socialistas, que também nos honramos de ter as nossas vítimas, não nos envergonhamos de dizer, pelo contrário, proclamamo-lo. E é para essas vítimas, algumas das quais eu tive a honra de defender, que eu me volto saudando o Partido Comunista Português."

Cunhal não pestanejou. Não se emocionou. Não abriu a boca. Esperou pacientemente pela sua vez, sacou do discurso escrito, e deixou o guião: "Nestes dias deram-se passos gigantescos no sentido da democratização da vida nacional, mas o perigo da reacção fascista, o perigo da contra-revolução existe. Apesar de que ninguém mais do que nós, os comunistas, sofreu a repressão fascista, muitos com sangue, a liberdade e a vida, não nos anima o espírito de vingança."



Soares, por essa altura, parecia distraído, mexia no casaco, olhava à sua volta, parecia que as palavras de Cunhal lhe entravam por um ouvido e saiam pelo outro. Enquanto Cunhal falava de "reforço da vigilância das massas populares", alertava contra as "conspirações e provocações" dos que actuam na sombra, ou gritava por "unidade" e pela "rápida ampliação e reforço da classe operária, das massas populares e das forças democráticas", Soares parecia quase um rufia simpático a dizer: cantas bem mas não me alegras. A verdade é que uma grande parte do País percebeu bem o que estava em jogo. A linha divisória entre os dois homens e os dois partidos fora ali desenhada e dita, num momento decisivo de comunicação com os portugueses. O território do conflito entre quem disputava a hegemonia e a liberdade ficou claro. E foi explodindo num verdadeiro contra-relógio até chegar ao comício da Alameda, no Verão de 1975, onde Soares e o PS verdadeiramente ganharam o 25 de Abril, depois de já terem ganho as eleições por expressivos 38,5 por cento dos votos, contra 12,5 dos comunistas. Um ano depois, o 1ºde Maio já foi o palco do conflito e não da união, mesmo que táctica. Os comunistas tentaram travar os socialistas e Mário Soares de discursar no 1º de Maio mas foi o canto do cisne. Por isso, o 1º de Maio sempre foi, para mim, uma data de liberdade não uma festa de lugar marcado. Como essa de 1975 e como esta, deste ano.