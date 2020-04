Dia 32, a imensa sinfonia de Abril

Dia 25 de Abril. No Parlamento regressava a política. Manhã cedo, Marcelo lia um discurso pedagógico sobre os valores de Abril. E muito justificativo, mais do que reconciliador, na tentativa de apaziguar a polémica sobre a comemoração parlamentar deste ano. O Presidente da República impunha a sua liderança no processo político dizendo que não nos devemos desgastar com o efémero, que Abril é para celebrar sempre mas que a ideia, apesar de a apoiar, não foi sua. O que importa é "vencer as crises que temos de vencer", disse, e não a bagatela de uma polémica fútil. Deixou uma levíssima bicada aos que se julgam donos do 25 de Abril (estaria a pensar no sectarismo do seu amigo Ferro Rodrigues?) e seguiu em frente. A sua palavra política sobrevoou as demais, que não deixam eco para a história.

O calendário cumpriu-se sem sobressalto, com um Parlamento aberto em versão reduzida, mas, mesmo assim, Abril não foi inteiramente cumprido na manhã de hoje. Depois de tanta conversa, e da abrangência patriótica que as circunstâncias exigem, como defendeu o Presidente da República, a deputada Joacine Katar Moreira não teve direito a falar. E isso não incomodou, nem ao de leve, as consciências democráticas que se juntaram na Assembleia da República. Se a excepcionalidade dos tempos justificam algum apaziguamento político – apesar de tudo, não inteiramente conseguido por Marcelo face aos discursos do CDS e do Chega - , o que custaria dar uns poucos minutos a Joacine!? O clube parlamentar reservou para si próprio o direito de admissão na festa de Abril, o que é, manifestamente, uma coisa muito pouco democrática. Mal andamos quando um regimento ou outro qualquer motivo burocrático-administrativo servem para limitar a palavra política numa cerimónia como a da evocação da revolução de 1974. Hoje Joacine, amanhã vá-se lá saber quem… Os tempos não andam famosos, como se sabe, para as liberdades individuais e colectivas e este foi um péssimo sinal.





Mas a verdadeira festa do 25 de Abril não estava, como se sabe, no Parlamento. Na rua metafórica em que se transformou a janela de cada um, a cantar a Grândola ou a ouvir a música desses anos, muitos portugueses fizeram a sua festa. Hoje à tarde, mesmo numa zona pouco dada a cantigas de protesto, como as avenidas novas, em Lisboa, ouvia-se de tudo a sair das janelas. Zeca Afonso, Adriano Correia de Oliveira, Sérgio Godinho, José Mário Branco, Fausto, Manuel Freire e muitos mais ecoavam como há muito não se ouvia num 25 de Abril, fora das manifestações, festas e desfiles. A polémica sobre a celebração no Parlamento pode ter tido esse condão de reaproximar muitos portugueses com um momento-chave da nossa história e alguns dos seus actores mais genuínos. Mesmo nessas zonas pouco dadas a cantigas de protesto, com um comportamento eleitoral mais no espectro do centro-direita, ouviam-se todas as versões possíveis e imaginárias da Grândola. Desde a versão que foi senha da saída das tropas até à que Zeca Afonso cantou com os camponeses da Torre Bela, herdade ocupada no chamado Processo Revolucionário em Curso (PREC). Enfim, a imensa sinfonia de Abril, mesmo em tempos de quarentena e emergência, estava na rua e não nos discursos do parlamento. Respeitando a raiz popular da revolução e não a sua dimensão institucional. Não me parece nada mal.