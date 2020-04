Dia 33, a queda de Moro

Hoje decidi pôr a pandemia e a sua emergência entre aspas. Não me apetece falar dela. Há outras pandemias igualmente graves pelo mundo que convém não esquecer. A ignorância, a estupidez, a gestão delinquente do poder, são pandemias que hoje contaminam a política de países como o Brasil e os EUA, onde permanecem lideranças minadas pelo vírus do autoritarismo. Trump está cada vez mais transformado numa anedota e Bolsonaro num vilão pacóvio de livro aos quadradinhos. Já nem Sérgio Moro o ampara com a sua popularidade entre os brasileiros.

O juiz Sérgio Moro viu, finalmente, a luz e saiu do governo onde nunca devia ter entrado. Não repara o mal que fez ao entrar nesta desastrada aventura política. Os juízes bons e sérios raramente se dão bem nas arenas políticas de hoje. Moro causou um dano brutal à imagem da justiça brasileira quando se dispôs a entrar no governo de Bolsonaro, um político populista, sem valores democráticos e que tem da política a noção de que ela só existe se for para servir os seus interesses e caprichos. Tinha a obrigação de ter colocado uma fronteira intransponível à sua própria ambição. Agora saiu em rota de colisão com o homem cuja imagem ajudou a suavizar. Saiu por boas razões, sem dúvida, mas nenhuma delas ilude o óbvio: Sérgio Moro está tão enlameado quanto Bolsonaro, que, aliás, utiliza o episódio para tentar enlameá-lo ainda mais. Moro sai do governo com estrondo porque Bolsonaro não lhe garantiu a entrada no Supremo Tribunal de Justiça, em Novembro, proclama o patético presidente brasileiro. A insidiosa dúvida razoável atirada contra Moro. Nenhuma surpresa. Está nos livros da guerra suja. Prevalece aqui e sempre a velha máxima de Bernard Shaw, o grande dramaturgo irlandês: "Nunca lutes com um porco. Primeiro, porque ficas sempre sujo e, segundo, porque o porco gosta". Lição eterna!