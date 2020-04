Já utilizou em artigos e entrevistas a expressão "extrema esquerda" associada ao tema da devolução do património. É para si evidente que é primeiramente uma questão política/partidária?

Cultural talvez. Política também, no sentido em que de facto há uma cultura de esquerda – sobretudo extrema esquerda – que é milenarista, neste sentido: há uma aspiração a repor e ressarcir a justiça, a igualdade sobre a Terra. Neste sentido milenarista, no sentido da crença de Cristo virá uma segunda vez à Terra, reporá a justiça, vai reinar em paz durante mil anos (daí o termo milenarista) e vai recompensar os justos e punir os bandidos e os maus, e só depois é que é o fim dos tempos.





Pois. Vou fazer-lhe uma analogia que pode ser útil para eventualmente compreender melhor. Há muita gente de direita, eventualmente de extrema direita, que pensa a economia segundo padrões marxistas, sem sequer se aperceber isso e sem sequer ter lido Karl Marx. Mas alguns princípios do marxismo estão a tal ponto disseminados na nossa cultura ocidental atual (a convicção de que a história humana se explica prioritariamente por razões económicas; o conceito de meios de produção; etc.) que todos os usamos mesmo sem nos apercebemos disso. A mesma coisa se passa com o milenarismo. A extrema esquerda tem uma quantidade de aspetos que são análogos aos aspetos religiosos. Pense-se na frequência com que, na extrema esquerda, houve dogmas, hereges, perseguições e purgas, e o entendimento do partido como algo que está acima da pessoa e que deve ser objeto de veneração, etc. Daí haver tanta similitude entre os partidos comunistas e certas organizações religiosas.Tenho, claro. Não sou filiado em nenhum partido, voto de acordo com a minha consciência em cada momento. Há muita gente que me considera de direita, há quem considere de esquerda. Tudo bem, não me sinto limitado por isso. A verdade é que, nos tempos que correm, estou bastante mais próximo da direita do que da esquerda.