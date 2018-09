Um homem foi detido esta terça-feira pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP por especulação. Durante o serviço de transporte de passageiros, o taxista de 33 anos terá alterado os valores mostrados pelo seu taxímetro com a ajuda de um telecomando, cobrando por uma viagem que rondaria os oito a 10 euros o dobro do preço.

O episódio aconteceu na freguesia de São Domingos de Benfica, em Lisboa, por intervenção da Divisão de Segurança Aeroportuária da Polícia de Segurança Pública. De acordo com o comunicado da PSP, as autoridades no local "detectaram que o dispositivo se encontrava alterado com um sistema de telecomando, que ao premir o botão superior do lado esquerdo, fazia aumentar o valor ostentado no mostrador, tendo assim obtido benefício ilegítimo".

Com isto, uma viagem que legalmente rondaria um valor entre os oito e os 10 euros, custou à lesada 16,55€, uma valor que a PSP considera "desproporcionado para o serviço prestado". A vítima de alegada especulação foi, entretanto, identificada e o táxi em causa foi apreendido.