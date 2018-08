O Presidente da República promulgou, na terça-feira, o diploma que vai regular as plataformas electrónicas de transporte como a Uber e a Cabify. A Federação Portuguesa do Táxi (FPT) está desiludida com a decisão de Marcelo Rebelo de Sousa e garante: "Isto não termina aqui".

"Não esperávamos que o Presidente da República tivesse tido este comportamento. Até pelas razões que invocou para vetar a lei, nomeadamente um grande desequilíbrio entre o sector tradicional e aquele que se pretende legalizar", disse à SÁBADO o presidente da FPT, Carlos Ramos.

Assim, a Federação esperava que Marcelo levasse a lei para o Tribunal Constitucional. "Era isto que nós esperávamos, porque de facto a Assembleia da República, nomeadamente o PS e o PSD, não consideraram nem tiveram em conta as preocupações expressas pelo Presidente da República. Preocupações que continuamos a pensar que eram genuínas, e isso é o que nos preocupa ainda mais", prosseguiu Carlos Ramos.

"Esperámos que as instituições, de uma forma pacífica e leal, percebessem a situação. Nós nunca nos mantivemos contra esse tipo de plataformas. O que dizemos é que é impossível concorrer com armas desiguais. E é esta a grande preocupação, porque senão vamos todos à falência", ressalvou à SÁBADO.

Ainda sem uma iniciativa pensada, o presidente da FTP assegura que "com tempo" haverá uma solução. "Vamos avaliar, pensar e reflectir. Garantindo que isto não termina aqui", concluiu.

A 12 de Julho, o Parlamento aprovou uma segunda versão da lei - após o veto presidencial - para as plataformas electrónicas de transporte. PS, PSD e PAN votaram a favor e o BE, PCP e Os Verdes contra. O CDS-PP foi a única bancada parlamentar a abster-se na votação do diploma.

No âmbito da reapreciação do diploma, solicitada pelo Presidente da República, PS e PSD apresentaram propostas para que as plataformas electrónicas paguem uma taxa de 5% sobre a margem de intermediação. Inicialmente, tinha sido aprovada pelo Parlamento uma taxa entre 0,1% e 2%.

O chefe de Estado pedia, na altura, ao Parlamento que fosse "mais longe" na procura de um "equilíbrio no tratamento de operadores de transportes".

Segundo a proposta então aprovada e o diploma agora promulgado por Marcelo, as auditorias para verificar a conformidade das plataformas que operam em Portugal com a legislação nacional e com as regras da concorrência vão ficar à responsabilidade da Autoridade da Mobilidade e dos Transportes.