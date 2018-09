Os taxistas não desistem e, pelo quinto dia consecutivo, continuam o seu protesto contra a lei das plataformas electrónicas de transporte, que pretendem que seja suspensa. Os taxistas só prevêem abandonar os locais onde estão parados esta segunda-feira para uma vigília na Praça do Comércio, junto à residência oficial provisória do primeiro-ministro.

"Esta lei não interessa e nós não vamos permitir que a indústria [dos táxis] fique nesta situação", disse em declarações à agência Lusa Florêncio Almeida, dirigente da Associação Nacional dos Transportadores Rodoviários em Automóveis Ligeiros de Passageiros (ANTRAL), especificando que só querem "derrubar" a lei, bastando para isso a sua suspensão. "Não é a revogação, antes derrubá-la. Basta suspendê-la, até que se arranje uma solução para este problema", reforçou.

Inicialmente, os representantes dos taxistas exigiam que os partidos fizessem, junto do Tribunal Constitucional, um pedido de fiscalização sucessiva da constitucionalidade do diploma, uma exigência que não foi acolhida pelos grupos parlamentares. Na sexta-feira, o processo teve um desenvolvimento, com o PCP a pedir a revogação da lei, uma decisão que os taxistas consideram estar no "caminho correto", mas que ainda não é suficiente.

Este domingo, Florêncio Almeida voltou a frisar que acredita que só o líder do Executivo pode ajudar a resolver o problema, rejeitando negociar com qualquer outro elemento do Governo. "Entendemos que só o primeiro-ministro pode desbloquear esta situação. Nós não queremos ser recebidos pelo ministro ou pelo secretário de Estado, não nos merecem qualquer credibilidade", reforçou.

Uma opinião já emitida ao final do dia de sábado, depois de representantes do sector terem sido recebidos pelo chefe da Casa Civil da Presidência – encontro que não ajudou a resolver o impasse que se vive desde quarta-feira.

Depois de ter sido recebida em Belém, a delegação de representantes dos taxistas, encabeçada pelos presidentes da ANTRAL, Florêncio de Almeida, e da Federação Nacional do Táxi, Carlos Ramos, entregou uma carta no gabinete do primeiro-ministro no Terreiro do Paço, em Lisboa, a pedir uma intervenção com urgência para resolver as suas reivindicações. Comunicaram depois aos seus associados concentrados nos Restauradores, em Lisboa, o resultado do encontro com o chefe da Casa Civil do Presidente da República e a continuação do protesto "até que haja uma solução".

"Nós transmitimos ao chefe da Casa Civil as nossas preocupações, a determinação que nós temos em continuar por cá, as exigências, enfim, aquilo que e necessário e urgente encontrar uma solução rápida", disse Carlos Ramos aos taxistas.

"Naturalmente que esta mensagem, este pedido de reunião pelo chefe da Casa Civil [prevista inicialmente para segunda-feira] tem que ser entendido também como um recado, ou seja, o Presidente da República mais uma vez transmitiu um recado ao Governo", acrescentou.



O dirigente da FPT afirmou ainda que o chefe da Casa Civil transmitiu aos dirigentes das entidades que representam o setor do táxi que "é urgente abrir um canal rápido de comunicação com o Governo".

Taxistas de todo o País a caminho de Lisboa

No quinto dia de protesto contra a entrada em vigor da lei que regula as plataformas electrónicas de transporte de passageiros, 2.500 taxistas continuam parados em Lisboa, Porto e Faro, disse Florêncio Almeida.

No sábado, José Domingos, membro da direcção da ANTRAL, disse ter informação de que alguns taxistas das zonas de Coimbra, Aveiro e Viseu se iriam juntar hoje ao protesto nas cidades onde decorre a paralisação.

Esta informação foi corroborada por Florêncio Almeida, que afirmou: "Vêm juntar-se a nós, como sinal de solidariedade. Estão a caminho alguns táxis".

Os taxistas estão em protesto desde quarta-feira, com concentrações em Lisboa, Porto e Faro, contra a entrada em vigor, em 1 de Novembro, da lei que regula as quatro plataformas electrónicas de transporte em veículos descaracterizados que operam em Portugal - Uber, Taxify, Cabify e Chauffeur Privé.



