Os taxistas reunidos em protesto pelo quarto dia consecutivo deciram manter a paralisação, depois de uma reunião com o chefe da Casa Civil do Presidente da República, este sábado. As estruturas representativas do sector querem a rápida intervenção do primeiro-ministro, António Costa, e excluem a possibilidade de negociar com o ministro do Ambiente ou com o respectivo secretário de Estado.





ministro Ambiente, João Matos Fernandes, garantiu que o Governo cumpriu "rigorosamente" o acordo que assinou com a duas associações que representam os taxistas para a modernização do sector. "Não é verdade que se diga, sequer, que algumas dessas coisas ficaram por cumprir, quanto mais todas elas", afirmou.

Depois de ter sido recebida em Belém, a delegação de representantes dos taxistas, encabeçada pelos presidentes da ANTRAL, Florêncio de Almeida, e da Federação Nacional do Táxi, Carlos Ramos, entregou uma carta no gabinete do primeiro-ministro no Terreiro do Paço, em Lisboa, a pedir uma intervenção com urgência para resolver as suas reivindicações. Comunicaram depois aos seus associados concentrados nos Restauradores, em Lisboa, o resultado do encontro com o chefe da Casa Civil do Presidente da República e a continuação do protesto "até que haja uma solução".À Lusa, Carlos Ramos explicou que é necessária uma intervenção urgente do primeiro-ministro, António Costa, e afirmou não quererem a participação nem do ministro nem do secretário de Estado do Ambiente, porque estes dois governantes "são o problema e não a solução". Este sábado, o

A reunião com o chefe da Casa Civil do Presidente da República durou cerca de 50 minutos e no final os taxistas, que chegaram a Belém em táxis escoltados pela polícia, disseram aos jornalistas que qualquer declaração só após comunicarem aos restantes taxistas o resultado do encontro. "Nós transmitimos ao chefe da Casa Civil as nossas preocupações, a determinação que nós temos em continuar por cá, as exigências, enfim, aquilo que e necessário e urgente encontrar uma solução rápida", disse Carlos Ramos aos presentes.