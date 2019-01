Já presente a primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.

Um homem de 47 anos foi detido no Porto por alegadamente ter abusado sexualmente da sua enteada, durante cerca de dois anos, tendo ficado em prisão preventiva, anunciou hoje a Polícia Judiciária (PJ).Em comunicado, a PJ, através da Diretoria do Norte, refere que o detido é suspeito da "autoria do crime de abuso sexual de criança, ocorrido em Espanha e na zona do grande Porto"."O suspeito aproveitava os momentos em que ficava a sós com a sua enteada, de sete anos, para perpetrar os abusos sexuais que se prolongaram por cerca de dois anos", acrescenta a PJ.