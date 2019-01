Com as baixas temperaturas, muitos gatos procuram aquecer-se em sítios inesperados. A PSP pediu aos condutores que tenham atenção, afirmando que um simples gesto pode salvar uma vida.

Com as baixas temperaturas, e com a chegada do mês mais frio do ano, muitos animais procuram aquecer-se em sítios inesperados. Entre esses sítios estão muitas vezes as rodas dos carros, que acumulam o calor do motor. Assim, a Polícia de Segurança Pública (PSP) pediu aos condutores que tenham atenção a estes animais, afirmando que um simples gesto pode salvar uma vida.



"Diversos animais abrigam-se dentro das rodas das viaturas, que permanecem mornas após a marcha. Por vezes basta um ligeiro toque na roda para salvar uma vida", escreveu a PSP através do Facebook.