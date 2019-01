Ilha de São Miguel com falha de eletricidade durante 30 minutos

Várias zonas da ilha de São Miguel, a maior e mais populosa dos Açores, estiveram hoje à tarde mais de 30 minutos sem eletricidade, com a Eletricidade dos Açores (EDA) a remeter para mais tarde esclarecimentos sobre a matéria.Segundo o que a Lusa pôde constatar e de acordo com vários relatos de moradores da ilha, o 'apagão' deu-se sensivelmente pelas 17h00 (menos uma hora do que em Lisboa) e a luz só foi sendo retomada já no aproximar das 18h00.Contactada pela Lusa, fonte da EDA remeteu para mais tarde esclarecimentos sobre a matéria, não sendo ainda possível verificar se houve alguma perturbação a nível de voos de ou para fora da ilha.