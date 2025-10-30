Deputada do PS vai apresentar queixa contra Filipe Melo por "ter sido mandada para a terra dela"

Esta é já a segunda vez que o deputado do Chega enfrenta uma queixa. Anteriormente, Filipe Melo já havia sido acusado de enviar beijos para a deputada Isabel Moreira.

A deputada do PS, Eva Cruzeiro, vai apresentar uma queixa contra Filipe Melo, do Chega, na comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, avançou esta quinta-feira a CNN Portugal. Em causa está o facto do deputado ter alegadamente gritado: "vai para a tua terra", durante a sessão parlamentar que ocorreu na quarta-feira.



Em resposta, Eva Cruzeiro acusou o partido de André Ventura de ser "racista e xenófobo" e Pedro Pinto, do Chega, respondeu: "Não posso permitir que (...) a senhora deputada Eva Cruzeiro tenha chamado racistas, fascistas aos deputados do Chega. Se alguém aqui faz um discurso de ódio foi a deputada Eva Cruzeiro. Instigar ao ódio foi o que fez a senhora deputada Eva Cruzeiro."

Já a socialista frisou: "Eu estou na minha terra" e acusou Pedro Pinto de ter adotado uma "postura agressiva". "Vocês são racistas, xenófobos e segundo a nossa Constituição não deveriam existir nesta Democracia. O cartaz que temos em frente à Assembleia é prova da vossa xenofobia."

