Deputada do PS vai apresentar queixa contra Filipe Melo por "ter sido mandada para a terra dela"

Luana Augusto
Luana Augusto 17:50
Esta é já a segunda vez que o deputado do Chega enfrenta uma queixa. Anteriormente, Filipe Melo já havia sido acusado de enviar beijos para a deputada Isabel Moreira.

A deputada do PS, Eva Cruzeiro, vai apresentar uma queixa contra Filipe Melo, do Chega, na comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados, avançou esta quinta-feira a . Em causa está o facto do deputado ter alegadamente gritado: "vai para a tua terra", durante a sessão parlamentar que ocorreu na quarta-feira.

Andre Ventura, Jorge Galveias e Filipe Melo
Andre Ventura, Jorge Galveias e Filipe Melo Luís Manuel Neves

Em resposta, Eva Cruzeiro acusou o partido de André Ventura de ser "racista e xenófobo" e Pedro Pinto, do Chega, respondeu: "Não posso permitir que (...) a senhora deputada Eva Cruzeiro tenha chamado racistas, fascistas aos deputados do Chega. Se alguém aqui faz um discurso de ódio foi a deputada Eva Cruzeiro. Instigar ao ódio foi o que fez a senhora deputada Eva Cruzeiro."

Já a socialista frisou: "Eu estou na minha terra" e acusou Pedro Pinto de ter adotado uma "postura agressiva". "Vocês são racistas, xenófobos e segundo a nossa Constituição não deveriam existir nesta Democracia. O cartaz que temos em frente à Assembleia é prova da vossa xenofobia."

Esta é já a segunda queixa que Filipe Melo enfrenta nessa comissão. Anteriormente, o deputado foi acusado de ter enviado beijos e de ter mandado calar a boca da deputada Isabel Moreira.

Tópicos Democracia Constituição Parlamento Eva Rapdiva Filipe Melo Partido Socialista CHEGA
Deputada do PS vai apresentar queixa contra Filipe Melo por "ter sido mandada para a terra dela"