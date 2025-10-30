Proteção Civil alerta população para mau tempo nos próximos dias

O IPMA prevê para sexta-feira e sábado no norte e centro do continente chuva persistente e por vezes forte.

Edição de 28 de outubro a 3 de novembro

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu esta quinta-feira um aviso à população para comportamentos preventivos devido à previsão de chuva forte, vento e possibilidade de cheias ou inundações nos próximos dias.



Mau tempo causa inundações e cheias; Proteção Civil em alerta João Dinis/Correio da Manhã

Fonte da ANEPC disse à agência Lusa que o nível de prontidão foi elevado para 3, o que significa uma maior capacidade de resposta dos operacionais.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para sexta-feira e sábado no norte e centro do continente chuva persistente e por vezes forte, com alguma severidade naquelas regiões.

Por causa da chuva forte, o IPMA já emitiu aviso laranja para as regiões do norte e centro entre as 03h00 de sexta-feira e as 00h00 de sábado e aviso amarelo apenas para os distritos de Lisboa, Santarém e Castelo Branco entre as 03h00 de sexta-feira e as 06h00 de sábado.

A Proteção Civil advertiu, por seu lado que podem ocorrer variações significativas nos caudais de zonas historicamente mais vulneráveis.

Na bacia do rio Minho, podem aumentar os caudais, mas sem situações críticas. Já no rio Coura, recomenda-se o acompanhamento da situação.

É igualmente previsível a subida do Lima, do Cávado e do Douro, "sem situações críticas" assinaladas.

Relativamente à informação disponibilizada pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA), recomenda-se uma intensificação da vigilância na bacia do Vouga, onde as águas do rio Águeda poderão registar um aumento "superior ao normal".

Recomenda-se também o acompanhamento do nível das águas do Mondego, uma vez que poderão aumentar as afluências a Coimbra.

A recomendação estende-se ao rio Lis e à bacia do Tejo, devido à previsão de aumento dos caudais no rio Zêzere. No rio Nabão, poderá verificar-se também um aumento do nível da água, que deve ser acompanhado.

Na bacia das Ribeiras do Oeste, poderá ocorrer uma subida dos caudais nos rios Arnoia e Alcoa.

O agravamento das condições meteorológicas está associado à previsão de inundações em zonas urbanas, cheias e contaminação de fontes de água potável por inertes resultantes dos incêndios rurais.

A Proteção Civil alertou para a necessidade de garantir a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas pluviais e a adequada fixação de estruturas soltas, nomeadamente andaimes, placas e outros materiais suspensos.

As temperaturas mínimas vão registar uma descida mais significativa, prevendo-se valores na ordem de 10 a 15 graus nas regiões norte e centro, descendo para valores inferiores a 05 graus em alguns locais do interior norte e centro na noite de sábado para domingo.

As mínimas vão variar entre 13 e 18 graus na região sul, descendo para valores entre 09 e 14 graus na noite de sábado para domingo.

A PSP alertou também hoje os condutores para o mau tempo previsto para os próximos dias, que aumenta o risco de acidentes rodoviários.