26 de setembro de 2025 às 18:36Correio da Manhã

O momento em que o deputado do Chega Filipe Melo envia beijos à socialista Isabel Moreira durante debate parlamentar

Presidente da Assembleia da República classificou o momento como "inaceitável" e pediu um inquérito à comissão de transparência por eventuais "irregularidades graves".

