Os primos desavindos

André Ventura e João Cotrim de Figueiredo têm vários pontos em comum: ambos lideram partidos recentes, foram deputados-únicos no Parlamento, sentam-se à direita do hemiciclo, esperam crescer nas eleições do próximo dia 30 de janeiro e, em medida diferente, não colocam de lado a hipótese de um casamento com Rui Rio: o primeiro à força, o segundo por conveniência.



Mas as semelhanças acabam por aí - e isso viu-se no debate desta noite na RTP3, onde Ventura e Cotrim de Figueiredo pareciam dois primos desavindos, que preferiram a troca de acusações e o apontar do dedo ao diálogo construtivo.



Se o objetivo de cada um era conquistar votos, ambos falharam redondamente. Mas se a missão era falar para o respetivo eleitorado e marcar diferenças, ambos foram bem sucedidos. Ventura começou ao ataque: acusou a Iniciativa Liberal de votar mais vezes ao lado do Partido Socialista e de preferir aliar-se ao PAN - que quer "proibir tudo" - do que ao Chega. Depois usou uma crítica habitual da esquerda para classificar a IL de "partido dos privilegiados", que não é de esquerda nem de direita, "é do lucro" - presume-se, ao contrário do Chega.