Pedro Choy reage à sentença: 'Fez-se parcialmente justiça'

O tribunal de 1.ª instância deu razão a Pedro Choy, a estrela da acupuntura que acusa o médico João Júlio Cerqueira de difamação. Dois anos depois de apresentar queixa, o autor da mesma diz à SÁBADO que durante a manhã de sexta-feira, dia 14 (entre as 10h e as 11h), quando foi lida a sentença no Campus da Justiça, "fez-se parcialmente Justiça." "Parcialmente", acrescenta, porque considera "a pena muito pequena" para o arguido – 300 dias de multa à taxa diária de 10 euros (equivalente a 3.000 euros) e 15 mil euros de indemnização.



O especialista de Medicina Geral e Familiar e autor do blogue de análise à Saúde Scimed, João Júlio Cerqueira – não quis prestar declarações à SÁBADO –, terá um mês para recorrer da decisão. O Público avançou este cenário, sendo provável que a batalha judicial se arraste por mais dois anos.



Condenação alta

Mas neste momento, a juíza considera tratar-se de um crime continuado (18 crimes de difamação, segundo o Ministério Público). "Esta condenação é alta para os tribunais portugueses. A multa máxima seria de 3.600 euros [360 dias] e as condenações por difamação quase nunca atingem valores próximos dos 10 mil euros", salienta o queixoso.