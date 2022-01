Debate. CDS ou BE, "a direita que acredita no Pai Natal" ou a "fábrica de impostos"?

Bloco de Esquerda e CDS-PP enfrentaram-se esta noite num debate calmo em que marcaram as suas discordâncias insistindo nos temas da carga fiscal, (des)privatizações e TAP. A economia dominou todo o debate, deixando pouco espaço para a Saúde, por exemplo.



Quem venceu o debate?

Ao longo dos 25 minutos, ambos os candidatos quiseram ser claros e, apesar de se situarem nos antípodas, Chicão deixou o registo exaltado de outras intervenções e Catarina Martins manteve a postura ponderada. Bem preparados, o empate é merecido.A primeira intervenção coube ao BE e incidiu nas privatizações. "Portugal é um dos países que mais privatizou os sectores estratégicos", lamentou Catarina Martins. Para o Bloco de Esquerda, seria possível recuperar o controlo da EDP e o investimento necessário para tal. "Está ao alcance de Portugal recuperar o controlo da EDP e o investimento que fizer", afirmou. O moderador, João Adelino Faria, insistiu para obter o valor: 4 mil milhões de euros, acabou a coordenadora do BE por dizer. A longo prazo, para "desprivatizar" a ANA, CTT, Galp e REN, estariam envolvidos 20 mil euros ao longo de vários anos, mas "permitiria ao Estado reaver o investimento porque são empresas lucrativas". "Temos a energia mais cara da Europa" mas houve quem festejasse o negócio com "champanhe" ao lado do Partido Comunista chinês, como Eduardo Catroga, acusou.