"Mas este esforço do Estado em nada desvaloriza o papel inestimável dos corpos de bombeiros que serão sempre a espinha dorsal do nosso sistema de proteção civil", disse o primeiro-ministro.Questionado sobre o SIRESP , Costa afirmou que o assunto estaria resolvido nas próximas horas. O primeiro-ministro anunciou hoje que as negociações entre o Estado e o SIRESP (Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal) serão concluídas das próximas horas, admitindo que "há um questão financeira" que divide as partes."A sociedade [SIRESP] tem uma questão financeira com o Estado, que temos vindo a negociar no estrito limite da legalidade, não podemos pagar algo que não tem o visto do Tribunal de Contas. Não lhe quero dizer neste momento em que ponto é que as negociações chegarão a bom porto, mas estou convencido de que nas próximas horas teremos uma conclusão das negociações", afirmou António Costa, durante o debate quinzenal na Assembleia da República, em Lisboa, em resposta a uma pergunta do líder da bancada do PSD, Fernando Negrão.Sublinhando que o seu desejo é que as negociações "se concluam a contento de ambas as partes", o chefe do executivo assegurou que, "em qualquer caso, serão concluídas nas próximas horas".No sábado, o Público noticiou que a Altice ameaça cortar o SIRESP, sistema de redes de comunicação de emergência e segurança usado, por exemplo, em incêndios, devido ao uma dívida de 11 milhões de euros, divulgada dois dias antes.António Costa escolheu como tema da sua intervenção no debate de hoje a "estratégia e gestão integrada de fogos rurais".O debate quinzenal com o primeiro-ministro acontece no primeiro dia oficial de campanha às eleições europeias de 26 de maio.