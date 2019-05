O incêndio teve duas frentes ativas, mas não houve habitações em perigo.



O combate às chamas mobilizou elementos dos bombeiros de Penafiel, Valongo, São Mamede de Infesta, Ermesinde, Cete, Baltar, Freamunde, Paço de Sousa, São Pedro da Cova e Portuenses. Fonte do CDOS referiu à agência Lusa que "o fogo entrou em fase de rescaldo" cerca das 15h50.O incêndio teve duas frentes ativas, mas não houve habitações em perigo.Segundo a mesma fonte, no total, estiveram a combater este incêndio 51 operacionais, apoiados por dois meios aéreos e 18 viaturas.O combate às chamas mobilizou elementos dos bombeiros de Penafiel, Valongo, São Mamede de Infesta, Ermesinde, Cete, Baltar, Freamunde, Paço de Sousa, São Pedro da Cova e Portuenses.

O incêndio que deflagrou esta manhã em Sobrado , concelho de Valongo, e mobilizou dois meios aéreos já entrou em fase de rescaldo, indicou fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto O incêndio deflagrou às 11h33 no lugar de Balselhas, freguesia de Valongo, distrito do Porto, e foi considerado dominado às 15h14.