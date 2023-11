COP28: Para que serve mais uma cimeira sobre o clima?

O Papa Francisco, o presidente brasileiro Lula da Silva e o rei Carlos III de Inglaterra são algumas das 70 mil pessoas esperadas para a cimeira do clima anual das Nações Unidas, que arranca no Dubai, no dia 30 de novembro. A COP28 começa no momento em que se sabe que podemos estar a apenas seis anos de quebrar o limite de 1,5 graus celsius de aumento de temperatura, definido no Acordo de Paris, abrindo caminho a mais eventos climáticos extremos, como secas e cheias. Todos os diagnósticos apontam para uma urgência, mas as decisões tardam e é por isso que, apesar de este ser um dos mais importantes eventos ambientais globais, a cimeira provoca mais ceticismo do que entusiasmo entre os ambientalistas.