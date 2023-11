CDS prepara eleições com notáveis e a pensar em coligação

Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Duas reuniões, meia centena de personalidades, entre ex-líderes, como Portas, Cristas e Monteiro, nomes como Adolfo Mesquita Nunes e Cecília Meireles e vários empresários. O CDS tenta aquecer as máquinas para as legislativas, numa estratégia que deve passar pela coligação com o PSD.

Esta segunda-feira ao final da tarde, o Largo do Caldas volta a ganhar vida. À velha sede do CDS chegarão nomes importantes da história do partido, militantes e independentes para uma primeira discussão sobre o futuro, que terá continuação num encontro idêntico na quarta-feira. Nuno Melo chamou todos para o ajudar a construir a estratégica para aquela que pode ser a derradeira prova de vida do partido que existe desde a criação da democracia, mas que ficou de fora do Parlamento nas últimas eleições. Dia 10 de março será o agora ou nunca e Melo quer partir para a corrida com a certeza de que nenhum centrista falta à chamada.