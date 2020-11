Conversas de Galamba e Siza Vieira escutadas pelo Ministério Público

No processo crime 581, que está a investigar indícios de tráfico de influência e de corrupção, entre outros crimes económico-financeiros nos negócios associados ao mega projeto governamental do hidrogénio verde, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP) escutou as conversas telefónicas entre João Galamba, secretário de Estado Adjunto e da Energia, e o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira.





As gravações dos inúmeros contactos telefónicos entre os dois governantes consta no inquérito. A 1 de novembro passado, a SÁBADO enviou por email um conjunto de questões à procuradora-geral da República, Lucília Gago, nomeadamente sobre o tipo de crimes que estariam a ser investigados, se os dois governantes acima citados estariam entre os suspeitos e se algum deles já teria sido alvo de medidas intrusivas de investigação como interceções telefónicas ou a quebra do sigilo bancário e fiscal.