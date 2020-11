O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, reagiu esta quinta-feira à notícia dade que está a ser investigado no âmbito do projeto de hidrogénio verde. A Procuradoria-Geral da República (PGR) confirmou que está a desenvolver um inquérito sobre este assunto e que o mesmo não tem ainda arguidos constituídos. Aos jornalistas, após uma conferência de imprensa, Siza Vieira, disse esta tarde que este inquérito tem origem numa "denúnica caluniosa".Como arevela esta quinta-feira, o Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), o órgão do Ministério Público (MP) especializado no combate à criminalidade mais complexa, e uma Unidade Nacional de Combate à Corrupção (UNCC) da Polícia Judiciária (PJ) estão a investigar vários membros do Governo socialista liderado por António Costa. Dois dos suspeitos são o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e o secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba."Sei que existirá um processo em curso, sei que esse processo não tem, neste momento, suspeitos ou arguidos constituídos. E, a tomar como boa a informação que a revistatransmitiu, essa notícia terá origem numa denúncia que foi feita ao Ministério Público", disse o ministro aos jornalistas. Acrescentou ainda Siza Vieira que contactou a PGR para que confirmasse se é visado no processo e se esse teve origem numa denúncia. A ser assim, o governante, pediu à PGR que "considerasse essa minha comunicação como uma queixa crime pela prática do crime de denúncia caluniosa". O ministro pediu ainda para ser formalmente ouvido.