PGR confirma investigação ao negócio do hidrogénio verde

ePaper ou encontre-o nas bancas a 05 de novembro de 2020.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 05 de novembro de 2020.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO

A Procuradoria Geral da República (PGR) confirma a existência de inquérito ao negócio do hidrogénio verde, tal como aavança na sua edição desta quinta-feira: "Confirma-se apenas a existência de um inquérito a correr termos no DCIAP. O mesmo encontra-se em investigação, não tem arguidos constituídos e está em segredo de justiça."A PGR não indica, no entanto, sobre quem recaem as investigações. No entanto, aapurou que entre os investigados estão vários membros do Governo liderado por António Costa. Dois dos suspeitos são o ministro de Estado, da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira, e o secretário de Estado Adjunto e da Energia, João Galamba. Entretanto, o ministro da Economia referiu não ter conhecimento de nenhum inquérito em que o seu nome esteja envolvido.Outro dos nomes que fará parte do inquérito é Carlos Costa Pina. O gestor da Galp enviou uma carta à, onde garante que dos seus pelouros não consta a responsabilidade pelo projeto do hidrogénio verde. Garantindo ainda nunca ter tido nenhuma reunião com "membros do Governo, ou com quaisquer outras entidades públicas ou privadas" sobre este tema. Por isso, indica: "Interpelei hoje mesmo os gabinetes dos senhores ministro de Estado, da Economia e da Transição Energética, e secretário de Estado Adjunto e da Energia, a quem solicitei a confirmação pública do que acabo de reafirmar", ou seja, de que não teve contactos sobre a questão do hidrogénio verde.