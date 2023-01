Convenção IL: 'Quem tem medo da segunda volta?', pergunta Cardoso

José Cardoso baralhou o arranque da Convenção da Iniciativa Liberal, com uma proposta para uma segunda volta que os estatutos do partido não preveem. E pôs os liberais a discutir "um problema judicial".

O menos conhecido dos três candidatos à liderança da IL, por ser o único que não é deputado e o que apresentou a candidatura mais tarde, acabou por marcar o arranque da Convenção da Inciativa Liberal. José Cardoso chegou à antiga FIL com uma proposta para obrigar a uma segunda volta na votação para o novo líder. Foi derrotado, mas não se deu por vencido.

"Quem tem medo desta segunda volta? Eu não", disse, no palco. Foi o primeiro a falar e fê-lo para responder à votação que tinha acabado de rejeitar a proposta de uma segunda volta.

"Faz-me confusão que o árbitro tome partido", disse sobre a forma como a Mesa anunciou a sua rejeição "por unanimidade" justificando-a com o facto de caber ao Conselho Nacional aprovar os estatutos e regulamentos do partido.

"Este é o órgão máximo do partido, poderia sempre mudar os seus estatutos", justificou Cardos, que não poupou críticas aos órgãos da IL, apesar de a rejeição da proposta ter sido confirmada pelo Conselho de Jurisdição e ratificada pela maioria dos membros presentes na Convenção.

"Recebi o parecer do Conselho de Jurisdição às 9h da manhã, que é um expediente muito comum no Conselho Nacional, enviar os documentos muito em cima da hora para não dar tempo para os analisar", atacou, arrancando alguns aplausos aos 970 membros que estão na sala da antiga FIL.

Minutos depois, Miguel Barbosa subiu ao palco para lembrar que aprovar a proposta de uma segunda volta poderia levar a "um problema judicial", por a Convenção não ter sido convocada para rever os estatutos do partido e isso poder levar a uma queixa junto do Tribunal Constitucional com vista à sua indignação.

Além de José Cardoso, são também candidatos a suceder a João Cotrim Figueiredo Carla Castro e Rui Rocha, ambos deputados na Assembleia da República.