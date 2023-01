Convenção IL: O atraso, os sobressaltos e uma proposta chumbada

Na Convenção que decide a sucessão a João Cotrim Figueiredo na liderança da IL, a candidata Carla Castro estacionou à porta da antiga FIL uma carrinha com um cartaz gigante com uma mensagem sobre a unidade do partido na segunda-feira, o dia em que, acredita, já terá sido eleita líder da Iniciativa Liberal.

Rui Rocha e José Cardoso, os outros dois candidatos, não tinham nenhum cartaz à entrada, numa corrida que se faz sobretudo entre Rocha e Castro.

À entrada da sala da Convenção, há contudo um stand onde se podem comprar alguns souvenirs liberais. Há sweat-shirts azul forte com capuz, camisolas com a palavra "liberal" colorida com as cores do arco-íris, canecas e canetas.