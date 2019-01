Dois anos. É este o prazo que, no entender do Tribunal Constitucional (TC) entende ser aplicável à prescrição de multas nas estradas, o dobro do que é aplicado a outras contraordenações. Os juizes conselheiros foram chamados a pronunciarem-se se depois de um condutor apanhado a conduzir "sob a influência de álcool ou de substâncias psicotrópicas" ter invocado que o prazo correto seria de um ano.

O Tribunal Constitucional deliberou que não é ilegal as prescrições de multas de estrada só acontecerem ao fim de dois anos, ao contrário de outras contraordenações simples que prescrevem ao fim de um ano. O recorrente, condenado por condução sob o efeito de substâncias, afirmava estar a ser vítima de uma inconstitucionalidade e de discriminação.Um arguido foi condenado ao pagamento de uma coima no valor de 500 euros por ter sido apanhado a conduzir "sob influência de álcool ou de substâncias psicotrópicas". O indivíduo ficou ainda proibido de conduzir durante 60 dias. O cidadão decidiu recorrer da decisão para o Tribunal da Relação de Lisboa, que lhe negou o provimento da ação. O arguido não desistiu e decidiu seguir para o Tribunal Constitucional, apresentando os argumentos para considerar ser inconstitucional a contraordenação pela qual foi condenado não ter prescrito.O recorrente afirmava, no seu requerimento, que era inconstitucional as "contraordenações estradais" terem um "prazo mais alargado para as restantes e demais contraordenações" no que à prescrição diz respeito. No entender do arguido, não há motivo para que uma contraordenação na estrada que comporte uma multa de 500 euros não deve ter um período de prescrição diferente de uma outra contraordenação com o mesmo valor de multa.O arguido afirma que "não é estabelecido nem no Código da Estrada nem em sítio algum, o motivo para tal especialização de regime" relativamente ao período de prescrição.No recurso entregue no Tribunal Constitucional refere-se que "Não se consegue alcançar razão nem justificação plausível ou legalmente lógica para esta diferença, podendo-se apenas reconduzir a razões de ordem administrativa, que, diga-se não se parece serem válidas ou sequer legalmente tuteladas". O artigo 188, alínea nº1 do Código da Estrada prevê um estado de prescrição nas contraordenações estradais de 2 anos a contar da data de infração. No entanto, o Artigo 27º do Regime Geral das Contraordenações prevê os prazos de prescrição do procedimento contraordenacional em função do valor da coima. E maior parte das coimas estradais está sujeita ao prazo de prescrição procedimental de 1 ano.O autor do requerimento refere posteriormente que o princípio da igualdade está consagrado tanto na Constituição da República Portuguesa (artigos 12º e 13) e também na Declaração Universal dos Direitos do Homem (artigos 1º, 2º e 9º).O ofendido considera mesmo que o facto do Código da Estrada estabelecer um prazo de prescrição "mais alargado que o previsto no RGCO é inconstitucional por ofender o Princípio de Igualdade e por ser suscetível de, em situações, correntes, práticas e diárias, gerar diferenças de tratamento, e procedimentos diferentes, sem que haja motivo ou justificação para tal"O Ministério Público considerou que não se podia falar de inconstitucionalidade neste caso, já que "o legislador ordinário goza de uma ampla liberdade de conformação, na definição de crimes e fixação de penas".Já o Tribunal Constitucional, na sua deliberação final, considera que o legislador "não está sujeito a especiais constrangimentos decorrentes do princípio da igualdade na definição dos concretos prazos de prescrição que entenda deverem aplicar-se aos vários ilícitos previstos no ordenamento jurídico".O TC decidiu ainda não considerar "inconstitucional o n.º 1 do artigo 188.º do Código da Estrada" que prevê que o "procedimento por contraordenação rodoviária extingue-se por efeito da prescrição logo que, sobre a prática da contraordenação, tenham decorrido dois anos" e negar o provimento do recurso.