Governo tinha pedido a fiscalização sucessiva do diploma que impôs a realização de um concurso interno destinado aos professores do quadro.

O Tribunal Constitucional não se vai pronunciar sobre o pedido do Governo para que seja feita uma fiscalização sucessiva do diploma que impôs a realização de um concurso interno destinado aos professores do quadro. Tal decisão vai obrigar o Ministério da Educação a disponibilizar todos os horários disponíveis, sejam completos ou incompletos, para o concurso cujos resultados deverão ser conhecidos na segunda quinzena de Agosto.



Segundo o Público, o TC considerou o pedido extemporâneo e deve divulgar a sua decisão em Setembro, apesar da decisão já ter sido votada - nesta altura, os serviços estão em férias judiciais.



O parlamento decidiu a 6 de Abril voltar a realizar um concurso de mobilidade para professores dos quadros, para substituir o polémico concurso realizado no ano passado que levou à apresentação de 799 providências cautelares.



Este foi o resultado das apreciações parlamentares apresentadas pelo PCP, Bloco de Esquerda, PSD e CDS ao diploma do Governo que tentou corrigir os problemas causados pelo concurso de mobilidade interna realizado no verão de 2017.



No ano passado, o Ministério da Educação abriu um concurso de mobilidade interna (destinado aos professores dos quadros que querem mudar de escola), que levou a forte contestação por parte dos docentes por terem sido disponibilizadas apenas vagas para horários completos.



Quando foram disponibilizados os horários incompletos, muitos professores queixaram-se de terem sido ultrapassados por colegas menos graduados. A solução encontrada pela tutela foi lançar um concurso interno antecipado só para os docentes insatisfeitos, permitindo aos restantes manterem-se na mesma escola.



Os deputados do PCP e Bloco de Esquerda assim como do PSD e CDS consideraram a solução o Governo "injusta", uma vez que só iriam a concurso os horários dos professores que não estivessem satisfeitos. Por isso, defenderam um novo concurso antecipado geral dirigido a todos os docentes dos quadros com a disponibilização dos horários completos e incompletos, tal como tem acontecido nos últimos onze anos.



A medida foi aprovada em plenário, depois de uma acesa discussão entre os deputados daquelas bancadas parlamentares e a secretária de estado da Educação, Alexandra Leitão.



Com Lusa