Dirigentes e partidos evitaram pagamento de milhares de euros.



Milhares de euros em multas aplicadas a partidos e dirigentes políticos, referentes a ilegalidades cometidas em 2009, ficaram por saldar. Tal deve-se ao Tribunal Constitucional (TC), que deixou passar o prazo para exigir o pagamento: no início de 2017, suspendeu o processo de aplicação das multas até à aprovação da nova lei de financiamento dos partidos.



A legislação final foi publicada em Abriul de 2018. Num acórdão emitido no início de Julho, o TC indica que o prazo para aplicar coimas acabou a 20 de Dezembro de 2017; por isso, extinguiu-se o processo contraordenacional. A associação cívica Transparência e Integridade (TIAC) defende que o TC deve dar explicações sobre a "suspensão das multas aos partidos" e políticos.



João Paulo Batalha referiu à TSF que foram "suspensos processos de contra-ordenação devido a uma lei que estava a ser trabalhada no parlamento e em bom rigor ainda nem existia". Batalha relembra ainda que a alegada inconstitucionalidade da anterior lei do financiamento dos partidos não deve ser tomada como justificação, uma vez que essas falhas foram levantadas pelo actual presidente do Tribunal desde que foi escolhido para o cargo em 2016.



Além disso, durante anos, foram passadas multas pelos mesmos motivos – só em 2008, estas custaram aos partidos e respectivos dirigentes um total de quase 400 mil euros.

O presidente da TIAC assinalou ainda à rádio que "o detalhe de terem suspendido um procedimento enquanto esperavam por uma lei - que podia ou não vir em vez de aplicarem a lei existente - é absolutamente incompreensível. Batalha refere ainda que esta é uma demonstração "muito preocupante" de que o Tribunal Constitucional não quer fiscalizar as contas dos partidos e pretende deixá-las "em roda livre".



Ao todo, 24 dirigentes com responsabilidade financeira ficaram isentos, incluindo Jaime Freitas, do PS, Luís Marques Guedes (PSD), João Almeida (CDS), Rogério Moreira (BE), Alexandre Araújo e Manuela Santos, ambos do PCP. Com a decisão do Tribunal Constitucional, quase todos os partidos escaparam das multas em questão: PS, PSD, CDS, BE, PCP e Os Verdes, que têm assento no Parlamento, e partidos como PND, MMS, MPT, PCTP/MRPP, PDA e PPV, que não têm representação parlamentar.