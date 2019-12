Multas aos partidos e políticos entre 2009 e 2014 podem prescrever

a ex-presidente da Entidade das Contas e Financiamentos Políticos (ECFP), Margarida Salema, à TSF

Todas as multas que os partidos e políticos receberam entre 2009 e 2014 podem prescrever, admitiuMargarida Salema, que dirigiu a entidade na altura em que esta avaliou as várias contas que entretanto prescreveram, teme que as consequências das mudanças feitas à lei em 2018 sejam ainda mais graves que as já confirmadas - o que se pode traduzir em que todas as contas anuais dos partidos e de campanhas eleitorais entre 2009 e 2014 acabem por prescrever sem sanções.