A greve dos guardas prisionais, organizada pelo Sindicato Independente do Corpo da Guarda Prisional , foi sentida este domingo no Estebelecimento Prisional de Castelo Branco, durante as visitas. Ao que aapurou junto de fonte prisional, a sala de visitas esgotou, com 66 pessoas para apenas um guarda. As restantes 12 pessoas foram levadas para a sala de refeitório, onde terão ficado sem qualquer vigilância.A Direção Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP) confirmou àa ocorrência de "um elevado afluxo de visitantes ao estabelecimento", o que levou a que algumas visitas tivessem ocorrido no refeitório. "Algumas visitas tivessem tido lugar na sala do refeitório que se situa frente à porta do parlatório, portanto fora da zona prisional", disse fonte oficial dos Serviços Prisionais.Contudo, os Serviços Prisionais negam a falta de vigilância naquela prisão, que acolheu recentemente Manuel Guiomar, condenado no âmbito do processo Face Oculta. "Todas as visitas se fizeram no estrito cumprimento das regras de controlo de entrada e saída de visitantes e de segurança. Desmente-se em absoluto que, em algum momento, as visitas tivessem estado sem vigilância de guardas nas salas em que estavam a ter lugar", garante fonte oficial.A greve está, para já, "a decorrer com toda a normalidade, quer no Estabelecimento Prisional de Castelo Branco quer nos restantes, e com o cumprimento dos serviços mínimos estabelecidos". Naquela prisão, no passado dia 20 de janeiro, dia de visitas, aderiram à greve 3 guardas.

Recorde-se que a Sindicato Independente dos Guardas Prisionais começou uma greve no passado dia 16 de janeiro que se vai prolongar-se até dia 3 de fevereiro. Entre as reividicações, o sindicato pede uma "proposta direta" do Governo, que passe pela equiparação do estatuto remuneratório dos guardas prisionais ao da PSP, criação de novas categorias, novo subsídio de turno, alteração dos horários de trabalho e novas admissões.