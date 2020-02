O Congresso do PSD aprovou a realização de um referendo à eutanásia, tal como consta de uma moção temática apresentada por António Pinheiro Torres, antigo deputado do PSD. Poucos minutos após a meia-noite, os delegados ao congresso votaram favoravelmente o texto da proposta temática que refere que a "uma decisão sobre a eutanásia não pode ficar restrita ao parlamento e que importa desenvolver e aprofundar o respetivo debate, alargando-o a todas as camadas da população, o que só poderá ocorrer no contexto de um referendo nacional".

"Propõem que o Partido Social-Democrata, através das suas instâncias próprias (Comissão Política Nacional e Direção do Grupo Parlamentar), desenvolva todas as diligências políticas, institucionais e legislativas necessárias para que venha a ter lugar um referendo nacional em que seja perguntado aos portugueses pelo seu acordo ou desacordo com os projetos de lei sobre eutanásia, recentemente entrados no parlamento", refere o texto da proposta. Durante a tarde de sábado, o eurodeputado Paulo Rangel já tinha manifestado apoio a esta proposta, considerando que após ter ouvido os argumentos dos subscritores acabaria por alterar a sua posição inicial, contra o referendo.

Em entrevista à RTP , durante o Congresso, Rui Rio foi questionado sobre a ideia defendida pelo eurodeputado Paulo Rangel de um referendo sobre a eutanásia, com o presidente do PSD a manifestar-se pessoalmente contra, mas sem excluir totalmente essa hipótese.

"Neste momento está agendado [o debate para 20 de fevereiro], não há nada a fazer, não haverá referendo na próxima semana", disse, reiterando que haverá liberdade de voto na bancada do PSD na votação das várias iniciativas sobre o tema.

Mesmo com mais tempo, Rio foi cauteloso: "Eu pessoalmente tendo a dizer que não, se o partido entender que esta matéria um dia deverá ser decidida por referendo, também não é antidemocrático", referiu.

Também a moção "Por um Portugal mais Feliz" recolheu uma larga maioria de votos favoráveis. O texto tem como primeiro subscritor o ex-deputado Pedro Pimpão e defende que a felicidade e o bem-estar devem ser assumidos como "uma prioridade na agenda política nacional.

Para tal, os subscritores pedem que seja definida uma Estratégia Nacional para a Felicidade, com seguimento em programas locais e regionais, introduzido o Índice de Felicidade Bruta em Portugal (tal como já existe noutros países e criado o Observatório da Felicidade e Bem-estar dos portugueses, com contribuição de cientistas e profissionais de saúde.

A pedagogia para a felicidade deve também ser introduzida no sistema de ensino, pedem os subscritores, que apelam ainda à realização de um Roteiro Nacional para a Felicidade que divulgue todas estas ações pelas escolas, empresas e instituições.