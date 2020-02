A campanha foi agreste na Madeira, com um desentendimento aberto entre a estrutura regional liderada por Miguel Albuquerque e a sede nacional sobre quem tinha as quotas em dia de acordo com as novas regras e quem podia votar. Mas Albuquerque omitiu qualquer diferendo e preferiu apontar apenas ao futuro – num posicionamento que permite supor que o desencontro estará em vias de ser ultrapassado.

Aliás, Albuquerque colocou como primeira condição para garantir que o PSD pode voltar ao poder "a unidade do partido": "E tem de ser construída a partir deste congresso. Pode contar com o PSD da Madeira. É imperativo neste momento o partido estar unido. Pode contar connosco."

De resto, Albuquerque chegou numa posição confortável: pôde apresentar-se ao congresso como um social-democrata vitorioso, que ganhou, na Madeira, europeias, regionais e legislativas. E não se esqueceu de o recordar aos congressistas. "António Costa disse para quem queria ouvir que tinha uma obsessão com a Madeira e usaram todos os meios do Estado e todos os recursos das esquerdas para ganhar pela primeira vez a região da Madeira ao PSD. A esquerda foi derrotada e ao fim de 43 anos o nosso partido voltou a ganhar na Madeira."