Para muitos militantes do PSD, o jogo Benfica-FC Porto de sábado à noite deve ter sido mais entusiasmante do que os três dias do Congresso. Nos últimos minutos de jogo, muitos se acotovelaram na tenda de plástico à entrada do pavilhão para ver, em três televisões, o clássico que acabou com uma vitória do clube nortenho.

Espalhados pelos restaurantes de Viana de Castelo, os sociais-democratas só voltaram ao pavilhão depois de o jogo terminar. Mesmo o primeiro discurso na noite de sábado começou com futebol. "Aproveito para dizer que o FC Porto ganhou 3 a 2", afirmou o deputado Cristóvão Norte logo que subiu ao palco. Soaram os assobios e apupos, e também celebrações. Só que pela primeira vez, não dividiam opositores e apoiantes de Rio, mas clubes diferentes.

Na manhã de domingo, Joaquim de Oliveira Morais, presidente da Comissão Política do PSD em Paris, estava animado. "Eu acho que Rui Rio superou a oposição interna no Congresso. Ele vai conseguir e está a fazer um bom trabalho", afirmou, antes de encolher os ombros: "As guerras internas é como nas famílias…"

Ao lado, estava José Martinho, o seu homólogo da Suíça. "Rui Rio é obrigado a vencer em 2021. Ele chegou a dizer que nunca tinha perdido eleições, mas já perdeu e não pode permitir-se perder mais uma." Morais sobrepôs-se: "Estou em Paris há 51 anos. Fico triste com as notícias. Quando houve aquele caso da menina que morreu depois de ir ao hospital, as pessoas disseram-me que não queriam voltar a Portugal pela forma como estava a saúde", lamenta.

Mais à frente e também abrigada da chuva, Maria do Amparo Alves, da concelhia de Bragança, foi perentória: "Assisti a vários congressos. Este é mais pobre. Eu sou apoiante de Montenegro… Mas espero bem que isto se componha", frisa. "O maior objetivo é o partido unido." E expectativas para 2021? "O futuro a Deus pertence."

José Rodrigues, delegado por Paris, irrompe ao lado: "As eleições de 2021 e 2023 não têm nada que ver uma com a outra." Mas no congresso, não só as autárquicas foram dadas como o grande objetivo, como se pediu uma eventual crise política que leve o PS a eleições. "Diz-se muita asneira num congresso", conclui.