Médicos e enfermeiros assinam petição pró-eutanásia

O tema da despenalização da eutanásia volta ao Parlamento este ano e, por isso, cerca de 200 médicos e enfermeiros juntaram-se para demonstrar que os profissionais de saúde estão a favor da morte medicamente assistida.

Numa carta aberta dirigida ao Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, ao presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, ao bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, e à bastonária da Ordem dos Enfermeiros Ana Rita Cavaco, o Movimento Direito a Morrer com Dignidade considera ser necessária uma tomada de posição pública forte por parte de médicos e enfermeiros para defender a "tolerância e respeito para com os doentes", em nome da "dignidade de todos".

"O objetivo da carta aberta é apelar ao bastonário e ao Presidente da República de modo a fazê-los sentir que existem, de facto, profissionais de saúde que apoiam a causa da despenalização da eutanásia", diz à SÁBADO Gilberto Couto, um dos impulsionadores da petição pública criada no início de janeiro, e que já conta com assinaturas de mais de 100 médicos e de quase 80 enfermeiros.

Para o médico, um dos objetivos deste abaixo-assinado é "dizer aos portugueses que confiem nos médicos", que profissionais de saúde estão a favor da eutanásia "porque estão do lado dos doentes", confirmando assim sondagens recentes que coloca a maioria dos médicos a favor da eutanásia.

Gilberto Couto pede ainda que não se parta do princípio que o código deontológico de médicos seja algo "sagrado ou fechado à evolução da ética", referindo que a introdução da eutanásia seja um bom exemplo para abrir o código de conduta de médicos à sociedade.

O membro do Movimento Direito a Morrer com Dignidade lembra ainda à SÁBADO que a Ordem dos Médicos devia ter uma "posição mais neutra" em relação à temática da eutanásia. O bastonário, Miguel Guimarães, já asseverou no passado ser contra a despenalização da morte assistida e afirmou, no passado, que esta fosse aprovada, deveria ser praticada fora dos hospitais.

Parlamento vai discutir eutanásia a 20 de fevereiro

Depois de a lei que despenalizava a morte assistida ter sido recusada por cinco votos em maio de 2018, o tema volta ao Parlamento em 2020. Em cima da mesa estão quatro projetos – de PS, BE, PAN e PEV – que serão debatidos em plenário no próximo dia 20 de fevereiro. Segue-se depois a discussão na especialidade, em comissão.



Simultaneamente à petição do Movimento Direito a Morrer com Dignidade, corre ainda uma outra que tem como objetivo propor à Assembleia da República a realização de um referendo nacional sobre "a (des)penalização da morte a pedido". A iniciativa do movimento "#simavida" conta já com mais de seis mil assinaturas. Para que uma iniciativa popular de referendo dê entrada na Assembleia da República são necessárias mais de 60 mil assinaturas, online ou em papel.

Gilberto Couto acredita na aprovação da lei ainda este ano, mas avisa que as adversidades poderão chegar depois da eventual aprovação na Assembleia da República. "A principal dificuldade virá do Presidente da República e do Tribunal Constitucional", afirma à SÁBADO, considerando "difícil" que um futuro referendo aprovado no congresso do PSD, este fim de semana, chegue e vingue na Assembleia da República. "Talvez ainda não estejamos na ‘altura’ em que estas duas instituições [Marcelo Rebelo de Sousa e Tribunal Constitucional] aprovem aquilo que defende a Assembleia da República."