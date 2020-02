Rio, meu presidente, tens aqui a tua gente

Pouco depois das onze da manhã, Álvaro Ricardo lamentou tudo o que se passou até agora, numa campanha interna que trouxe "prejuízos para o PSD numa altura muito importante para a afirmação" do partido. Críticas? São infundadas". E essa forma "insensata de estar na política é deplorável". Não houve reação da assistência, nem ofendidos nem entusiasmados. Continuou: "É intolerável que Rui Rio esteja a ser crucificado, apenas porque não é um "político de plástico", com "determinaçom" para liderar a "oposiçom": o PSD profundo tem sotaque. Houve até "bibas" ao Portugal, ao PSD e ao presidente.No palanqe, Rio foi sendo sempre descrito um líder "sério", "competente", "esforçado". Bárbara Barreiros disse ter "total confiança nos projetos do dr. Rui Rio, acreditando que o PSD vai vencer as autárquicas". Carlos Silva lamentou: "Como pode o PSD querer governar Portugal se internamente não respeitam o líder eleito?" Mas sente-se tranquilo: "Não tenho dúvida que a paz chegará às concelhias e as distritais." Houve militantes ainda mais entusiastas. António Pontes deixou "uma saudação especial ao dr. Rui Rio, presidente do nosso PSD: este é o momento de aclamar e de potenciar a unidade. Votos dos maiores sucessos na condução desta nossa nau." Outros adoptam até certas opções de posicionamento do líder, como as críticas à comunicação social: "Pode até a comunicação social vir dizer que estivemos mal [no chumbo da linha circular do Metro de Lisboa], é muito fácil acusar, mas vir para as tvs dizer que fizemos mal parece fraquinho, o contraditório tem de ser nosso neste dossier", apontou Paulo Sousa. E Inácio Costa insistiu nesse ponto: "Com uma comunicação social completamente adversa, se não nos unirmos seremos vinha vindimada. Basta ver o modo como tratam as nossas notícias face às do governo."Palmira Lobo teve não só "uma saudação muito especial para o nosso presidente Rui Rio", como relembrou que "todos", com ênfase no "todos", temos lugar no partido, "com esforço, empenho, disciplina" e garantiu que "os valores do nosso presidente são a prova do caminho certo para o PSD." Mas ainda não chegava: "Parabéns dr. Rui Rio, Portugal merece-o."Mesmo o facto de Rio ter entretanto perdido duas eleições nacionais não desmotiva os congressistas. Veja-se João Dias Coelho, que começou por saudar Rui Rio "pelas quatro vitórias que obteve", contando com o semi-avanço de Luís Montenegro, há um ano, a vitória contra Santana Lopes que o levou à liderança, e… as duas vitórias, na primeira e segunda volta da atual eleição.Só deu Rio durante a amanhã. Os adversários (ou ex-adversários) ficaram para a tarde. A unanimidade, contudo, não gerou entusiasmo. A sala esteve meio cheia, morna e distraída. Sem suspense interno. Com com congressistas inscritos a faltar. Sobraram os elogios ao líder.