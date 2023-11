Operação Influencer: 'O primeiro-ministro está a fazer uma pressão enorme'

O despacho de indiciação do processo Influencer mostra como vários membros do Governo pressionaram institutos, autarcas, funcionários camarários a favor do interesse privado da Start Campus.

No dia 13 de setembro de 2023, o CEO da Start Campus Afonso Salema entrou em São Bento para se reunir com Vítor Escária, chefe de gabinete do primeiro-ministro, António Costa. Salema estava sozinho mas deveria estar acompanhado pelo seu consultor Diogo Lacerda Machado, amigo e padrinho do líder de Executivo, que teve um impedimento de última hora. Um dos principais objetivos daquela reunião era colocar pressão sobre a Câmara Municipal de Sines, que colocava obstáculos ao licenciamento urbanístico e ordenamento de território — e pressionar o presidente da câmara Nuno Mascarenhas "se necessário", lê-se no despacho de indiciação da Operação Influencer, a que a SÁBADO teve acesso.