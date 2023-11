Tese do MP diz que Matos Fernandes (com a conivência de dois administradores da REN) adiou alguns dias uma reunião com vista à interdição de rega e produção de hidroeletricidade para não prejudicar o PS na semana das Legislativas.

Outro dos danos colaterais da investigação de quatro anos que não está relacionado com o filão do processo (os casos do lítio e do hidrogénio) ocorreu com Matos Fernandes, ministro do Ambiente na altura.