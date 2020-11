A juíza conselheira Helena Moniz será a responsável pela fase de instrução do processo "Operação Lex", no qual são arguidos Rui Rangel e Luís Filipe Vieira, entre outros. Depois da saída do juiz conselheiro António Graça, nomeado presidente de uma secção criminal do Supremo Tribunal de Justiça, e do pedido de afastamento da conselheira Margarida Blasco (antiga diretora do Serviço de Informações e Segurança e da Inspecção Gereal da Administração Interna), alegando uma relação de amizade com outro arguido, o desembargador Luís Vaz das Neves, o processo foi distriuído a Helena Moniz, juíza conselheira da 5ª secção criminal do Supremo Tribunal de Justiça.

O Ministério Público (MP) avançou, em setembro, com a acusação para julgamento de 17 arguidos acusados dos crimes de pela prática dos crimes de corrupção passiva e ativa para ato ilícito, recebimento indevido de vantagem, abuso de poder, usurpação de funções, falsificação de documento, fraude fiscal e branqueamento.

O presidente do Benfica Luís Filipe Vieira foi um dos acusados, pelo crime de recebimento indevido de oferta. O juíz Rui Rangel e a sua ex-mulher Fátima Galante estão também entre os acusados, assim o Vaz das Neves, antigo presidente do Tribunal da Relação de Lisboa. Também o antigo empresário de jogadores José Veiga consta do lotes de acusados.

O MP calcula que os arguidos tenham conseguido, entre si, uma vantagem indevida no valor de 1,5 milhões de euros e que tenham provocado um prejuízo ao Estado em cerca de 474 mil euros. O Ministério Público formulou ainda um pedido indemnização civil a favor do Estado, para a condenação solidária de três dos arguidos, de 393.466 euros e de outros dois arguidos no pagamento do valor de mais de 81.089 euros. Estes montantes correspondem ao prejuízo causado ao erário público pela falta da declaração de IRS de rendimentos auferidos entre 2012 a 2017, segundo o comunicado do MP.

Em julho, quando surgiram notícias que afirmavam que o presidente do Benfica devia ser acusado neste caso, Luís Filipe Vieira emitiu um comunicado onde negava a prática de qualquer crime. O líder benfiquista negou ter prometido algo a Rui Rangel ou que tenha determinado "que se atribuíssem vantagens indevidas a quem quer que fosse." "Só numa mente profundamente criativa se pode conjecturar que o facto de o Sr. Desembargador Rui Rangel ter recebido convites para assistir a alguns jogos de futebol em que jogava o SLB tem algo a ver com o assunto da dívida do Estado ao Sr. Luís Filipe Vieira e com a ilegal demora da sentença fiscal", lê-se no comunicado.