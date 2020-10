Siga a Sábado nas redes sociais

A relação entre José Veiga e Rui Rangel foi detetada durante uma vigilância policial na investigação do processo "Rota do Atlântico" - caso que envolve suspeitas de corrupção no comércio internacional e branqueamento de capitais com origem em negócio de petróleo no Congo. Estavam os inspetores da PJ a acompanhar os passos de Veiga e do seu sócio, Paulo Santana Lopes, quando os dois foram apanhados, à porta do Hotel Ritz, em Lisboa (a 2 de outubro de 2015), com o então juiz desembargador Rui Rangel que, assinalou a Polícia Judiciária no relatório final da Operação Lex, a que a SÁBADO teve acesso, chegou ao encontro ao volante de um "BMW, modelo X6". "Tal facto, demonstrativo de relação entre indivíduos que não teriam quaisquer negócios em comum(…) suscitou suspeitas sobre a natureza de tal encontro, bem como da existência de eventuais benefícios auferidos pelo Magistrado, proporcionados por José Veiga".A decisão de abertura de uma investigação contra o então juiz desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa acabaria por dar os primeiros passos durante a verdadeira maratona de mais de 20 horas de interrogatórios feitos pelo juiz de instrução Carlos Alexandre aos dois principais arguidos da "Operação Rota do Atlântico", José Veiga e Paulo Santana Lopes. Entre 5 e 7 de Fevereiro de 2016, no edifício do Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC), em Lisboa, o juiz e as procuradoras Susana Figueiredo e Sara Sobral questionaram os empresários José Veiga e Paulo Santana Lopes sobre as relações mantidas com um alvo muito especial: precisamente o juiz desembargador Rui Rangel.Primeiro foi a vez de Paulo Santana Lopes. O empresário já estava a ser interrogado há mais de quatro horas, em sessões repartidas por dois dias (5 e 6 de Fevereiro de 2016), quando clarificou que os amigos de José Veiga eram uns - citou Rui Rangel, o ex-presidente da Federação Portuguesa de Futebol, João Rodrigues, e Manuel Damásio, antigo presidente do Benfica - e que o seu círculo de amizades era outro. Pela gravação do interrogatório a que a SÁBADO teve acesso, é óbvio que os magistrados perceberam o desprendimento de Santana Lopes em relação a Rui Rangel. Mas as perguntas não surgiram de imediato e o trunfo acabou por ser jogado bem mais à frente, já na recta final do interrogatório de sete horas.Na sexta sessão de perguntas, o sócio de José Veiga foi confrontado com uma vigilância externa realizada pela PJ, a 2 de Outubro de 2015, durante a qual os inspetores filmaram parte de um encontro entre José Veiga, Paulo Santana Lopes e Rui Rangel no Hotel Ritz, em Lisboa. No interrogatório, o juiz Carlos Alexandre foi direto ao assunto: "Qual era objetivo deste encontro com o senhor desembargador Rui Manuel Freitas Rangel?" Paulo Santana Lopes explicou que se tinha deslocado com Veiga de Cascais para Lisboa com o intuito de fazerem várias reuniões de trabalho e que, no fim, o sócio lhe pedira para o acompanhar "a um encontro com o dr. Rangel".Depois de algumas voltas e hesitações na resposta, os magistrados insistiram e fizeram-no quase em simultâneo: "Mas qual era objetivo?" Paulo Santana Lopes abriu de vez o jogo e fez uma explicação prévia de contexto. Começou por referir que José Veiga tinha uma grande preocupação com as consequências fiscais de um processo judicial antigo muito mediático relacionado com a transferência de João Pinto do Benfica para o Sporting (em Julho de 2000). Durante anos, Veiga foi investigado nesse caso por branqueamento de capitais e fraude fiscal e acabou condenado em 2012 a quatro anos e meio de prisão e ao pagamento de uma multa de cerca de 170 mil euros.Pelo meio, o Estado português também se queixou nos tribunais fiscais que Superfute (a antiga empresa de Veiga que representava João Vieira Pinto e outros futebolistas) tinha de pagar impostos sobre os 4,6 milhões de euros (cerca de 400 mil euros) recebidos por João Pinto para assinar a transferência. Todavia, o antigo agente de futebol acabou absolvido criminalmente, em 2013, pelo Tribunal da Relação de Lisboa e reiniciou de imediato a luta no Tribunal Administrativo e Fiscal. Parte desta longa explicação de Santana Lopes deixou ainda mais impacientes os três magistrados: "Mas qual era a utilidade do dr. Rangel?"A resposta foi quase imediata: "era acelerar o processo através de conhecimentos… José Veiga queria que o processo fosse despachado com rapidez". De novo, e tendo em conta o que a PJ já tinha encontrado nas buscas, o juiz e as procuradoras revelaram uma perplexidade que parecia ensaiada e que foi verbalizada por Carlos Alexandre: "Porque é que o senhor Rui Rangel faria isso?"O arguido fez uma correção ainda pior para Rangel. "O senhor Veiga não foi pedir a intervenção de Rangel - já o tinha feito antes. Naquele encontro, o senhor Veiga foi pedir o ponto de situação ao dr. Rangel", clarificou. Os magistrados quiseram saber qual fora a alegada resposta do juiz durante aquele encontro no Ritz. "O doutor Rui Rangel disse que estava a tratar do assunto e que estava quase…", vincou Paulo Santana Lopes que, questionado de novo pelos magistrados sobre como estaria exatamente Rui Rangel a tratar do assunto de José Veiga, concluiu: "Estaria a tratar com o juiz do processo… e que o assunto estaria despachado até ao fim do ano." Como habitualmente, Carlos Alexandre não resistiu a fazer mais um aparte e disse que "algumas situações" que teriam "acontecido no sistema judicial" lhe causavam "náusea".Nesse dia, José Veiga também se sentou pela primeira vez perante o juiz Carlos Alexandre. Mas só no dia seguinte, a 7 Fevereiro de 2016, é que o tema Rui Rangel voltou a ser abordado na sala do TCIC quando a procuradora Sara Sobral perguntou ao arguido se, para "resolver os problemas" nas Finanças, não teria contactado "mais alguém". Mas a prudência da magistrada foi interrompida pela impaciência do juiz de instrução: "Ó senhor José Veiga… antes de ir para intervalo para o senhor pensar com os seus advogados… vou ser direto, porque eu não pratico esta tática… vou direto ao problema: é ou não verdade que reuniu com o dr. Rui Manuel Freitas Rangel, juiz desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa, no sentido de agilizar uma solução para o processo que tem no Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa?"Perante o tom do juiz, José Veiga acabou por se recordar do encontro. "Queria limpar o meu nome e disse-lhe fale lá, vocês juízes são todos amigos’. Mas eu já o conheço [Rangel]: ele fala e depois nada", disse. No longo interrogatório de 13h28, é manifesto que Carlos Alexandre não gostou do tom defensivo de José Veiga. Depois de lhe recordar que Paulo Santana Lopes (com quem Veiga trabalhava, inclusive nos negócios com o Congo) revelara que o encontro serviu para Rangel relatar o "resultado das diligências" desenvolvidas, o juiz enfatizou: "Quero ver isto esclarecido!".Quatro anos depois deste interrogatórios, Rui Rangel e José Veiga são arguidos na Operação Lex. O primeiro acusado de 21 crimes, o segundo de um crime de corrupção. O Ministério Público sustenta que o empresário pagou a campanha do magistrado à presidência do Benfica e despesas de muitos milhares de euros em troca da sua ajuda para ser absolvido num processo na Relação.foi durante a participação na campanha de Rangel que José Veiga acabou por conhecer José Santos Martins - amigo de longa data e testa de ferro de Rui Rangel. Foi através dele que "soube dos encargos e responsabilidades financeiras que Rangel enfrentava", disponibilizando-se imediatamente para o "ajudar" a ultrapassar as dificuldades. Seguindo um esquema já posto em prática há vários anos, Santos Martins propôs ao antigo empresário de futebolistas "receber e redirecionar" esses valores para o magistrado através da conta do seu filho Bernardo.Foi então que as transferências de Veiga para Rangel - que ascenderam a várias centenas de milhares de euros - começaram. De acordo com a acusação, a 6 de agosto de 2012 José Veiga utilizou a sociedade International Serviceses CongSARL para transferir 25 mil euros de uma conta do Banco Internacional de Cabo Verde para a conta de Bernardo Martins. Valor esse que terá sido imediatamente usado: 8 mil euros saldaram uma dívida à Finicrédito, contraída por Rui Rangel para comprar um BMW X6; 2.350 euros destinaram-se ao pagamento da renda do apartamento onde o magistrado vivia na Praça Duque de Saldanha; e ainda para a mensalidade de um SmartrFortwo e o respetivo seguro à Açoreana.Com os preparativos da campanha de Rui Rangel a decorrer, José Veiga preparava-se para apresentar recurso do processo em que tinha sido condenado. Foi então que se disponibilizou para pagar os custos da candidatura do magistrado contra Luís Filipe Vieira. Para isso, lê-se na acusação do Ministério Público, o empresário acordou com Rui Rangel e com Fernando Tavares - antigo membro da equipa de Vieira, da qual se demitiu - que o faria através de transferências bancárias para uma conta deste último. Fernando Tavares - que ficou também encarregue de guardar todos os documentos das despesas - aceitou e concordou com um pedido adicional de José Veiga de nunca incluir "referências expressas a dinheiro" em qualquer troca de correspondência eletrónica ou mensagem. Foi assim que nas comunicações entre eles os pedidos de pagamentos passaram a ser referidos como "fotos" ou "álbuns".Nesta altura, paralelamente, o MP escreve que José Veiga já tinha acordado com Rangel a contrapartida do apoio financeiro: na qualidade de juiz desembargador do Tribunal da Relação de Lisboa disponibilizou-lhe uma "porta de entrada" neste tribunal superior e "o cargo e funções de um terceiro cujas competências utilizaria para seu benefício e para benefício de José Veiga".