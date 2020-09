Luís Filipe Vieira acusado na operação Lex

O presidente do Benfica foi acusado no âmbito da operação Lex. Entre os acusados estão três magistrados judiciais no Tribunal da Relação de Lisboa (TRL). Um dos arguidos viu o seu caso ser arquivado por "insuficiência de indícios probatórios".O Ministério Público (MP) deduziu esta sexta-feira a acusação para julgamento de 17 arguidos acusados dos crimes de pela prática dos crimes de corrupção passiva e ativa para ato ilícito, recebimento indevido de vantagem, abuso de poder, usurpação de funções, falsificação de documento, fraude fiscal e branqueamento.Num comunicado emitido pela Procuradoria-Geral da República refere-se que entre os três magistrados judiciais acusados, um deles "mantém a qualidade de juiz desembargador, ainda que jubilado".O presidente do Benfica Luís Filipe Vieira é um dos acusados, apurou a revista. É acusado do crime de recebimento indevido de oferta.O juíz Rui Rangel e a sua ex-mulher Fátima Galante estão também entre os acusados.O MP calcula que os arguidos tenham conseguido, entre si, uma vantagem indevida no valor de 1,5 milhões de euros e que tenham provocado um rombo ao Estado em cerca de 474 mil euros.Em julho, quando surgiram notícias que afirmavam que o presidente do Benfica devia ser acusado neste caso, Luís Filipe Vieira emitiu um comunicado onde negava a prática de qualquer crime. O líder benfiquista negou ter prometido algo a Rui Rangel ou que tenha determinado "que se atribuíssem vantagens indevidas a quem quer que fosse." "Só numa mente profundamente criativa se pode conjecturar que o facto de o Sr. Desembargador Rui Rangel ter recebido convites para assistir a alguns jogos de futebol em que jogava o SLB tem algo a ver com o assunto da dívida do Estado ao Sr. Luís Filipe Vieira e com a ilegal demora da sentença fiscal", lê-se no comunicado.O crime de recebimento indevido de vantagem é um crime punível até um máximo de cinco anos de prisão, ou com pena de multa até 600 dias.